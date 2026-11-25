Как установил надзорный орган, автомойка была размещена на земельном участке с категорией «земли населенных пунктов» и видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». При этом объект находился в границах водоохранной зоны Воткинского водохранилища, где такая деятельность запрещена. Собственнику автомойки внесено представление об устранении нарушений, по факту использования земельного участка не по целевому назначению возбуждено административное дело. Деятельность автомойки прекращена.