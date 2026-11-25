В Уфе ввели туристический налог
Гостиницы Уфы с 2027 года будут платить туристический налог. Такое решение сегодня приняли депутаты горсовета. Решение поддержали 26 из 27 депутатов, один из них воздержался.
Облагаться налогом будут услуги по предоставлению мест для временного проживания физических лиц. В первый год ставка составит 3% от стоимости оплаченной услуги, в 2028 году — 4%, с 2029 года — 5%. Минимальная сумма составит 100 руб.
По оценкам замглавы администрации Евгения Чебакова, туристический налог в первый год принесет бюджету Уфы около 91,9 млн руб. Сейчас в городском реестре мест размещения более 100 объектов.