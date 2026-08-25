В июле в США задержали рекордное при Трампе число мигрантов
В июле агенты Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) задержали 49,5 тыс. мигрантов, что на 15% больше, чем в июне (43 тыс. человек). Это рекордный показатель за время второго срока президента США Дональда Трампа, сообщает Associated Press.
За месяц до вступления Дональда Трампа в должность число задержаний составляло около 8 тыс. человек в месяц. В основном это были мигранты, переданные из тюрем в распоряжение ICE для высылки из страны, пишет AP.
Дональд Трамп начал масштабную кампанию по борьбе с нелегальной миграцией с начала второго президентского срока. В частности, он добивался отмены права на автоматическое гражданство для детей, рожденных в США. Верховный суд отклонил указ президента, назвав инициативу нарушением конституции.
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К середине апреля 2026 года Иммиграционная и таможенная полиция США депортировала более 442 тысяч человек за 2025 финансовый год, что на 171 тысячу больше, чем годом ранее. На конец апреля 2026 года под стражей находилось около 60 тысяч мигрантов, а с начала 2026 года в центрах временного содержания ICE умерли 17 мигрантов, при этом за весь 2025 год умерли 33 заключенных.
В ноябре 2025 года число мигрантов, задержанных и содержащихся в центрах временного содержания Иммиграционной и таможенной полиции США, достигло 66 тысяч человек, что является абсолютным рекордом. С начала второго президентского срока Дональда Трампа количество мигрантов под стражей выросло почти на 70%, превысив предыдущий рекорд в 56 тысяч человек, установленный в 2019 году во время первого срока Трампа.
По указанию президента Дональда Трампа число мест для содержания задержанных мигрантов значительно увеличилось: теперь для этих целей используются переоборудованные казармы и другие здания. В конце 2025 года ICE получила 45 миллиардов долларов из бюджета в рамках «Большого прекрасного законопроекта» на усиление мер по задержанию нелегальных мигрантов.