В июле в США задержали рекордное при Трампе число мигрантов

В июле агенты Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) задержали 49,5 тыс. мигрантов, что на 15% больше, чем в июне (43 тыс. человек). Это рекордный показатель за время второго срока президента США Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

За месяц до вступления Дональда Трампа в должность число задержаний составляло около 8 тыс. человек в месяц. В основном это были мигранты, переданные из тюрем в распоряжение ICE для высылки из страны, пишет AP.

Дональд Трамп начал масштабную кампанию по борьбе с нелегальной миграцией с начала второго президентского срока. В частности, он добивался отмены права на автоматическое гражданство для детей, рожденных в США. Верховный суд отклонил указ президента, назвав инициативу нарушением конституции.

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