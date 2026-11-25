В Башкирии с 2027 года МРОТ составит 33 275 рублей
С 1 января 2027 года в Башкирии минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с учетом районного коэффициента (15%) составит 33 275 руб. в месяц (до вычета НДФЛ).
Как сообщает Гострудинспекция республики, Госдума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении с 1 января 2027 года МРОТ до 28 935 руб. в месяц.
Как пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции в РБ Оксана Ванскова, работодатели обязаны устанавливать размер зарплаты не ниже уровня МРОТ.