SouthWind Airlines хочет запустить авиарейсы Ижевск—Анталья этим летом
В аэропорту столицы Удмуртии завершается обустройство пункта пропуска
Турецкая авиакомпания SouthWind Airlines предложила организовать авиаперелет по маршруту Ижевск—Анталья—Ижевск в ближайший летний сезон. Инициатива на рассмотрении Росавиации. Об этом сообщает администрация города.
Сейчас ведется обустройство пункта пропуска через границу. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова рассчитывает, что этот вопрос «будет закрыт» в декабре. Наибольший интерес жителей среди направлений вызывают Египет, ОАЭ, Белоруссия и Узбекистан. По ним ведутся переговоры.
Во время прямой линии госпожа Абрамова рассказала, что «Ижавиа», которая с августа не выполняет летную программу, забрала заявку на получение сертификата эксплуатанта из Росавиации для устранения замечаний. В дальнейшем ее повторно направят в федеральное ведомство. Также врио главы рассказала о заявке на капремонт аэродрома и планах на его полную реконструкцию.