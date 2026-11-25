Сейчас ведется обустройство пункта пропуска через границу. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова рассчитывает, что этот вопрос «будет закрыт» в декабре. Наибольший интерес жителей среди направлений вызывают Египет, ОАЭ, Белоруссия и Узбекистан. По ним ведутся переговоры.