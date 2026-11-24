Три мирных жителя ранены в Белгородской области в результате ударов ВСУ
За последние сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 120 раз. В Борисовском округе пострадали три мирных жителя. Один из них продолжает стационарное лечение. Об этом 24 ноября рассказал губернатор Александр Шуваев.
По данным оперативного штаба региона, в Борисовском округе по поселку Борисовка и селу Грузское нанесли удары 14 беспилотников, семь из которых были сбиты. Трое мужчин получили ранения при детонации дрона в Борисовке. В поселке повреждены четыре автомобиля и коммерческий объект.
Удары за минувшие сутки наносились по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. Совершено четыре обстрела с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также два сброса взрывчатки с БПЛА. Сбиты и подавлены 105 беспилотников.
Всего, по данным Минобороны РФ, в ночь на 24 ноября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 699 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье дроны ликвидировали в Белгородской и Орловской областях.
Накануне «Ъ-Черноземье» рассказывал, что за предыдущие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 138 раз. В больнице скончался мужчина, который получил тяжелые травмы при детонации взрывного устройства в Грайворонском округе. Также в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Шебекинском округах пострадали десять человек, в том числе ребенок и 17-летний юноша.