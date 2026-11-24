По данным оперативного штаба региона, в Борисовском округе по поселку Борисовка и селу Грузское нанесли удары 14 беспилотников, семь из которых были сбиты. Трое мужчин получили ранения при детонации дрона в Борисовке. В поселке повреждены четыре автомобиля и коммерческий объект.