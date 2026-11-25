Счет в матче был открыт уже на пятой минуте — «Буран» вывел вперед Кирилл Максимов, которому ассистировали Владислав Курбатов и Степан Мысляев. Ответную шайбу на 14-й минуте забросил Никита Брютов, но уже спустя минуту преимущество вернулось к «ураганным» после гола Егора Брызгалова.

Во втором периоде «Звезда» смогла забросить шайбу в большинстве на 31-й минуте — ее записал на свой счет Антон Малышев. Однако когда составы команд уравнялись, «Буран» поразил ворота соперника на 35-й минуте.