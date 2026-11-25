Воронежский «Буран» дома выиграл у «Звезды» со счетом 5:2
Счет в матче был открыт уже на пятой минуте — «Буран» вывел вперед Кирилл Максимов, которому ассистировали Владислав Курбатов и Степан Мысляев. Ответную шайбу на 14-й минуте забросил Никита Брютов, но уже спустя минуту преимущество вернулось к «ураганным» после гола Егора Брызгалова.
Во втором периоде «Звезда» смогла забросить шайбу в большинстве на 31-й минуте — ее записал на свой счет Антон Малышев. Однако когда составы команд уравнялись, «Буран» поразил ворота соперника на 35-й минуте.
При счете 3:2 хозяева не стали сбавлять обороты и в третьем отрезке встречи забили еще дважды. На 43-й минуте при большинстве «Бурана» дубль оформил Кирилл Максимов. А на 50-й итоговый счет установил на табло Ислам Гайнуллин, ассистентами которого выступили Степан Карпов и Данил Шерстобитов.