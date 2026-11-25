Прокуратура взяла на контроль ход проверки ДТП на М-8 с тремя погибшими
Ростовская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП на трассе М-8 «Холмогоры», в котором погибли три человека. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.
Четыре автомобиля столкнулись днем 24 ноября на 176-м км трассы в районе деревни Любилки Ростовского муниципального округа. По предварительным данным прокуратуры, водитель Lada Vesta не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Jetour, Mercedes и Kaiyi. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» со ссылкой на региональное УМВД, две пассажирки Kaiyi погибли на месте, водитель этого автомобиля скончался в больнице. Еще троих — пассажирку Kaiyi, водителя и пассажирку Lada Vesta — госпитализировали с травмами.