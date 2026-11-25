Четыре автомобиля столкнулись днем 24 ноября на 176-м км трассы в районе деревни Любилки Ростовского муниципального округа. По предварительным данным прокуратуры, водитель Lada Vesta не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Jetour, Mercedes и Kaiyi. Обстоятельства аварии устанавливаются.