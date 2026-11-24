На трассе М-8 под Ростовом Великим в массовом ДТП погибли три человека
В Ростовском районе Ярославской области в столкновении четырех автомобилей погибли три человека, еще трое госпитализированы. Об этом сообщило УМВД России по Ярославской области.
Авария произошла 24 ноября около 16:10 на 176-м км федеральной трассы М-8 «Холмогоры». По предварительным данным полиции, водитель Lada Vesta выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Jetour, Mercedes и Kaiyi.
Две пассажирки Kaiyi скончались на месте аварии, водитель автомобиля умер в больнице. Еще одну пассажирку Kaiyi, а также водителя и пассажирку Lada Vesta госпитализировали с травмами.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.