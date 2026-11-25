Охотничий сезон в регионе при этом продолжается по другим направлениям. До 20 января 2027 года открыта добыча водоплавающей дичи — уток, гусей и лысухи; до 31 января — зайца-русака. До 28 февраля разрешена охота на лисицу, корсака, енотовидную собаку, ондатру, американскую норку, белку, лесную и каменную куницу, хоря, бобра и выдру, а также на кабана. До 31 марта 2027 года можно добывать волков и шакалов — эта мера направлена на регулирование численности хищников.