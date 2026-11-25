На Дону с 7 декабря закроют сезон охоты на серую куропатку
В Ростовской области с 7 декабря 2026 года закрывается сезон охоты на серую куропатку. Добывать этот вид пернатых разрешалось на протяжении трех месяцев — с сентября по декабрь.
За нарушение сроков предусмотрена административная ответственность: гражданам грозит штраф до 5 тыс. руб., юридическим лицам — до 50 тыс. руб. Помимо штрафов, нарушители рискуют остаться без права на охоту на срок до трех лет — вплоть до изъятия оружия.
Охотничий сезон в регионе при этом продолжается по другим направлениям. До 20 января 2027 года открыта добыча водоплавающей дичи — уток, гусей и лысухи; до 31 января — зайца-русака. До 28 февраля разрешена охота на лисицу, корсака, енотовидную собаку, ондатру, американскую норку, белку, лесную и каменную куницу, хоря, бобра и выдру, а также на кабана. До 31 марта 2027 года можно добывать волков и шакалов — эта мера направлена на регулирование численности хищников.