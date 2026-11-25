В Екатеринбурге и Ревде пройдут антитеррористические учения 25 ноября
На промышленных предприятиях Екатеринбурга и Ревды (Свердловская область) 25 ноября пройдут антитеррористические учения, организованные оперативным штабом, передает Telegram-канал «Антитеррор Урал».
С 8:00 до 23:00 на отдельных территориях, где будут проводиться учения, введут временные ограничения движения граждан и транспорта. В мероприятиях примут участие сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Жителей просят не беспокоиться из-за скопления спецтехники и сотрудников ведомств, не публиковать в соцсетях и СМИ информацию о передвижении сил и средств, местах их дислокации и ходе проведения учений. «Ориентируйтесь только на официальные источники информации и не распространяйте непроверенные сведения»,— сказано в сообщении.