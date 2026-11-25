Жителей просят не беспокоиться из-за скопления спецтехники и сотрудников ведомств, не публиковать в соцсетях и СМИ информацию о передвижении сил и средств, местах их дислокации и ходе проведения учений. «Ориентируйтесь только на официальные источники информации и не распространяйте непроверенные сведения»,— сказано в сообщении.