Ростовской области за три года из федерального бюджета поступит 136,5 млрд рублей
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении федеральный бюджет на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Ростовская область за три года получит 136,5 млрд руб. межбюджетных трансфертов, из них 50,3 млрд руб. — в 2027 году.
Как сообщила вице-спикер Виктория Абрамченко, почти половина федеральных средств следующего года — около 20,1 млрд руб. — пойдет на образование, здравоохранение и социальную поддержку. На софинансирование капитальных вложений по федпроекту «Развитие инфраструктуры здравоохранения» донской регион направит 2,7 млрд руб., на льготные лекарства — 1,9 млрд руб., на приемные отделения больниц — 1,1 млрд руб., на модернизацию первичного звена — около 1 млрд руб. Предусмотрены также средства на оснащение перинатальных центров и создание женских консультаций.
Социальный блок включает 3,8 млрд руб. на компенсацию ЖКУ льготникам, 2,7 млрд руб. на классное руководство, 2,3 млрд руб. на горячее питание в школах, 817,5 млн руб. на выплаты безработным и 805 млн руб. на долговременный уход за пожилыми и инвалидами.
За счет поправок ко второму чтению область дополнительно получила около 1 млрд руб. на 2027 год: 778,3 млн руб. — на дорожную инфраструктуру, 200 млн руб. — на комплексное развитие сельских территорий, 63 млн руб. — на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, 37,7 млн руб. — на поддержку малого агробизнеса.
На дороги и общественный транспорт в следующем году запланировано более 10 млрд руб. Дорожная субсидия составит 9,3 млрд руб., что на 55% больше, чем в 2026 году. Всего за 2027–2029 годы на ремонт и приведение в нормативное состояние региональных и местных дорог область получит 24,2 млрд руб. Отдельной строкой в бюджете впервые заложены 753 млн руб. на обновление общественного транспорта и 83 млн руб. — на интеллектуальные транспортные системы.
Расходы на модернизацию коммунальной инфраструктуры, по словам Абрамченко, вырастут в 2,6 раза — с 752 млн руб. в 2026 году до 2 млрд руб. в 2027 году. За три года на обновление сетей и котельных область получит 8,2 млрд руб. Кроме того, донской регион вошел в число 20 субъектов, которые в 2027–2028 годах получат 756 млн руб. на повышение эффективности службы занятости.