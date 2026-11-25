На дороги и общественный транспорт в следующем году запланировано более 10 млрд руб. Дорожная субсидия составит 9,3 млрд руб., что на 55% больше, чем в 2026 году. Всего за 2027–2029 годы на ремонт и приведение в нормативное состояние региональных и местных дорог область получит 24,2 млрд руб. Отдельной строкой в бюджете впервые заложены 753 млн руб. на обновление общественного транспорта и 83 млн руб. — на интеллектуальные транспортные системы.