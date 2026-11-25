В Ростовской области расторгли соглашения с тремя резидентами ТОР
Территории опережающего развития (ТОР) Ростовской области потеряли трех резидентов, с четвертым соглашение еще предстоит расторгнуть. Соответствующая информация содержится в протоколе заседания наблюдательного совета территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований Ростовской области (моногородов).
От собственных инвестиционных проектов в одностороннем порядке отказались АО «Швея» из ТОР «Гуково» и ООО «Графит» из ТОР «Зверево». Соглашения были подписаны в 2016 и 2020 годах: швейная фабрика собиралась построить швейно-отделочный комплекс, «Графит» — наладить выпуск углеродосодержащей продукции.
Соглашение с ООО «Юг Декор», намеревавшимся выпускать в ТОР «Донецк» декоративные керамические бордюры и мозаику, уже расторгнуто из-за существенных нарушений условий: производственной деятельности нет, отчетность в администрацию города не представлялась, налоговая задолженность числится.
Кроме того, администрации Донецка поручено разорвать договор с ООО «Агрофирма Донецкая Долина», заключенным в декабре 2018 года, — у компании долги по налогам и зарплате, а 3 сентября арбитраж Ростовской области ввел в отношении нее наблюдение.