Кроме того, администрации Донецка поручено разорвать договор с ООО «Агрофирма Донецкая Долина», заключенным в декабре 2018 года, — у компании долги по налогам и зарплате, а 3 сентября арбитраж Ростовской области ввел в отношении нее наблюдение.