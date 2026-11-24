Президент Латвии допустил наступление переломного момента в конфликте на Украине
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс допустил, что 2027 год может стать переломным для российско-украинского конфликта. По его словам, положение Украины в конфликте зависит от военной и экономической устойчивости.
В интервью Reuters Эдгарс Ринкевичс сказал, что Украина столкнулась с «идеальным штормом». «Если мы увидим, что Украина выживет с военной и экономической точек зрения — а я уверен, что Украина выживет, — то переломный момент может наступить в следующем году, следующей весной, следующем летом»,— добавил он.
По словам президента Литвы, Москва не искренне заинтересована в прекращении боевых действий и может рассматривать новые переговоры о прекращении огня как «приманку» для продолжения конфликта.
Эдгарс Ринкевичс также высказал обеспокоенность по поводу участившихся «гибридных атак», которые, по его словам, могут быть связаны с Россией. Он добавил, что «Россия действует очень осторожно, чтобы не переступить красные линии». В то же время он считает, что у «России растет склонность к риску».