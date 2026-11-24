Эдгарс Ринкевичс также высказал обеспокоенность по поводу участившихся «гибридных атак», которые, по его словам, могут быть связаны с Россией. Он добавил, что «Россия действует очень осторожно, чтобы не переступить красные линии». В то же время он считает, что у «России растет склонность к риску».