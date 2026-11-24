В сезоне-2027/28 в России сбор пшеницы может сократиться на 6,8–8,3%
В сезоне-2027/28 в России могут собрать 81,7–86,9 млн тонн пшеницы — на 6,8–8,3% меньше, чем в текущем сезоне. Это объясняется падением экспорта и снижением доходности культуры. Мотивация аграриев к выращиванию пшеницы сократилась, они уже начали пересматривать структуру сева.
Валовый сбор пшеницы в России без учета новых регионов в сезоне-2027/28 (продлится с 1 июля 2027 по 30 июня 2028 года) составит 81,7 млн тонн, потеряв 8,3% за год. Такие данные в консенсус-прогнозе приводит Центр ценовых индексов (ЦЦИ). В августе аналитики закладывали рост на 0,6%. С учетом новых регионов сокращение в сезоне-2027/28 может составить 6,8% в годовом выражении, до 86,9 млн тонн.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов поясняет, что при базовой урожайности в 4 тонны с 1 га валовый сбор пшеницы в России может в следующем сезоне сократиться на 0,8–1,2 млн тонн, или на 09–1,4%, до 86,9–87,3 млн тонн. Но эксперт предупреждает, что урожайность может оказаться ниже. «Аграрии будут стремиться сокращать расходы на средства защиты растений и азотные удобрения»,— говорит он. В результате урожайность может снизиться на десятки процентов. В Минсельхозе пояснили “Ъ”, что в этом году урожай пшеницы ожидается на уровне 92,6 млн тонн. Это обеспечит потребности внутреннего рынка и экспорта. Делать прогнозы там считают преждевременным.