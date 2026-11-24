Директор «Совэкона» Андрей Сизов поясняет, что при базовой урожайности в 4 тонны с 1 га валовый сбор пшеницы в России может в следующем сезоне сократиться на 0,8–1,2 млн тонн, или на 09–1,4%, до 86,9–87,3 млн тонн. Но эксперт предупреждает, что урожайность может оказаться ниже. «Аграрии будут стремиться сокращать расходы на средства защиты растений и азотные удобрения»,— говорит он. В результате урожайность может снизиться на десятки процентов. В Минсельхозе пояснили “Ъ”, что в этом году урожай пшеницы ожидается на уровне 92,6 млн тонн. Это обеспечит потребности внутреннего рынка и экспорта. Делать прогнозы там считают преждевременным.