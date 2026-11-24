За три квартала 2026 года дефицит ликвидности у банков вырос в 5,5 раза
Национальное рейтинговое агентство (НРА) подготовило обзор банковского сектора за девять месяцев этого года. Согласно ему, дефицит ликвидности стал главным вызовом года — структурный дефицит ликвидности вырос в 5,5 раза, с 0,6 трлн до 3,3 трлн руб. к началу четвертого квартала. В сентябре Банк России повысил прогноз структурного дефицита ликвидности банковского сектора на 2026 год на 1,6 трлн руб., до 4,0–5,2 трлн руб. Изменение прогноза регулятор объяснил главным образом увеличением спроса на наличные.
Как отмечается в обзоре НРА, перебои в работе мобильного интернета и эквайринга, атаки на инфраструктуру банков и ИТ-компаний побуждают граждан держать запас наличных на случай недоступности платежных сервисов кредитных организаций.
«Введение НДС на банковский эквайринг по ставке 22% стимулирует малый и средний бизнес предлагать клиентам скидки при расчете наличными»,— говорится в документе. Объем наличных средств в обращении к сентябрю достиг 21,9 трлн руб., и Банк России повысил прогноз по приросту наличных денег в обращении в 2026 году на 3,7 трлн руб. (вместо прежней оценки в 1,5–2,1 трлн руб.), до 23,4 трлн руб. НРА полагает, что к концу 2026 года объем наличных в обращении достигнет 24 трлн руб., продемонстрировав ускорение в декабре, когда традиционно увеличивается спрос на наличные в преддверии новогодних каникул.