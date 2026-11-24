«Введение НДС на банковский эквайринг по ставке 22% стимулирует малый и средний бизнес предлагать клиентам скидки при расчете наличными»,— говорится в документе. Объем наличных средств в обращении к сентябрю достиг 21,9 трлн руб., и Банк России повысил прогноз по приросту наличных денег в обращении в 2026 году на 3,7 трлн руб. (вместо прежней оценки в 1,5–2,1 трлн руб.), до 23,4 трлн руб. НРА полагает, что к концу 2026 года объем наличных в обращении достигнет 24 трлн руб., продемонстрировав ускорение в декабре, когда традиционно увеличивается спрос на наличные в преддверии новогодних каникул.