НПФ раскритиковали законопроект о переводе средств ОПС в ПДС
Не все участники рынка остались довольны законопроектом о конвертации накоплений обязательного пенсионного страхования (ОПС) в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Основные вопросы вызывает снижение срока перевода средств клиентов из фонда в фонд, так как это может сильно ударить как по накоплениям участников, так и по пенсионным фондам. При этом и сам механизм перевода средств «молчунов» нуждается в доработке — необходимы прозрачные правила подачи заявлений и защита от недобросовестных агентов, считают эксперты.
24 ноября участники пенсионного рынка завершили отправку предложений и замечаний к законопроекту о внесении изменений в закон «О негосударственных пенсионных фондах» (№75-ФЗ). Не все опрошенные “Ъ” участники рынка согласились с текущей редакцией законопроекта. Споры вызвало то, что документ предлагает изменить механизм перевода средств ПДС из одного НПФ в другой. В частности, законопроект предлагает сократить срок перехода между фондами без потери инвестиционного дохода с пяти до трех лет. Он допускает ежегодный досрочный перевод сбережений клиента в другой НПФ, но с потерей всего заработанного дохода.
«Такой подход не отражает идеи и предложения, которые мы озвучивали ранее в рамках проекта по конвертации пенсионных накоплений в ПДС»,— указывает председатель совета директоров НПФ «Будущее» Галина Морозова. ПДС — это долгосрочная инвестиция и «пятилетний переход позволяет НПФ точнее рассчитывать инвестиции и приобретать бумаги с длительными сроками погашения», отмечает гендиректор «НПФ Ингосстрах» Оксана Иванова.