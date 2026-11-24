24 ноября участники пенсионного рынка завершили отправку предложений и замечаний к законопроекту о внесении изменений в закон «О негосударственных пенсионных фондах» (№75-ФЗ). Не все опрошенные “Ъ” участники рынка согласились с текущей редакцией законопроекта. Споры вызвало то, что документ предлагает изменить механизм перевода средств ПДС из одного НПФ в другой. В частности, законопроект предлагает сократить срок перехода между фондами без потери инвестиционного дохода с пяти до трех лет. Он допускает ежегодный досрочный перевод сбережений клиента в другой НПФ, но с потерей всего заработанного дохода.