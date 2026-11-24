Падение продаж детских товаров замедлилось на 2%
Продажи детских товаров практически перестали падать. За 10 месяцев 2026 года число покупок в этом сегменте снизилось всего на 2% по сравнению с прошлым годом. На динамике сказывается общее оживление потребительского спроса, считают эксперты: стабилизация продаж наблюдается и в других непродовольственных сегментах.
Падение продаж детских товаров замедлилось: согласно «Чек Индексу», по итогам января—октября число покупок в этом сегменте снизилось на 2% год к году, хотя в 2025 году этот показатель снижался на 8%. Число покупок через онлайн-каналы при этом даже выросло — на 9%.
На динамике сказывается общее оживление потребительского спроса, считает председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупных ритейлеров) Станислав Богданов. По данным Росстата, в январе—сентябре 2026 года оборот розничной торговли вырос на 5%, а в сентябре рост ускорился до 3,9% год к году после 3,3% в августе. Определенную роль в этом сыграло смягчение денежно-кредитной политики: за последние 12 месяцев ключевая ставка снизилась с 18% до 14%, говорит он.
Похожие тенденции по стабилизации продаж наблюдаются и в других сегментах, например, на фешен-рынке.