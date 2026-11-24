На динамике сказывается общее оживление потребительского спроса, считает председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупных ритейлеров) Станислав Богданов. По данным Росстата, в январе—сентябре 2026 года оборот розничной торговли вырос на 5%, а в сентябре рост ускорился до 3,9% год к году после 3,3% в августе. Определенную роль в этом сыграло смягчение денежно-кредитной политики: за последние 12 месяцев ключевая ставка снизилась с 18% до 14%, говорит он.