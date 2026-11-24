Продажи легковых зимних шин в начале сезона смены резины — в сентябре и октябре — снизились на 6,6% год к году, до 4,38 млн штук, следует из имеющихся у “Ъ” данных ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»). В денежном выражении реализация сократилась на 6%, до 35,9 млрд руб. По словам опрошенных “Ъ” участников рынка, динамика говорит не об охлаждении спроса, а о том, что потребители закупают шины заранее, чтобы сэкономить. За десять месяцев 2026 года, согласно данным ЦРПТ, продажи зимних шин снизились на 1,7%, до 7,27 млн штук.