ЕР предложила активистам участвовать в реализации своей «народной программы»
«Единая Россия» (ЕР) предлагает представителям некоммерческого сектора участвовать в контроле за исполнением своей «народной программы». Об этом партийцы заявили 24 ноября на ежегодном Форуме поддержки гражданских инициатив сторонников ЕР. Сейчас партия сотрудничает с более чем 11 тыс. НКО и намерена «искать опору» в них и в дальнейшем. Тем более что именно усилиями единороссов гражданский сектор стабильно получает бюджетное финансирование, подчеркивают в ЕР.
Всероссийский форум поддержки гражданских инициатив сторонников ЕР объединяет близких к партии представителей некоммерческого сектора. В 2026 году участие в нем приняли 600 человек — лидеры НКО, волонтеры, гражданские активисты, члены советов сторонников ЕР, парламентарии, ветераны СВО, спортсмены, эксперты, сообщили организаторы.
Делегаты форума представляют свыше 1 млн сторонников партии, отметил в приветственном слове председатель ЕР Дмитрий Медведев. После победы на недавних выборах в Госдуму руководство партии рассчитывает, что сторонники «примут деятельное участие» в реализации «народной программы» и общественном контроле, а также помогут партийцам «реагировать на актуальные запросы».
Сейчас с ЕР сотрудничают свыше 11 тыс. НКО, сообщил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. По его словам, эти структуры участвуют в решении «приоритетных задач для партии и госполитики в целом»: помощь участникам СВО, поддержка инвалидов, работа с многодетными семьями и молодежью и т. д. В ходе выборной кампании из числа сторонников «пришли яркие политики», рассказал господин Якушев, а всего в праймериз ЕР участвовали свыше 5 тыс. сторонников и почти 1,5 тыс. представителей НКО. Из их рядов вышли три новых депутата Госдумы (Александр Легков, Игорь Брагарник и Денис Чернавин), причем все они избрались по одномандатным округам, подчеркнул секретарь генсовета.