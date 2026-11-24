Сейчас с ЕР сотрудничают свыше 11 тыс. НКО, сообщил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. По его словам, эти структуры участвуют в решении «приоритетных задач для партии и госполитики в целом»: помощь участникам СВО, поддержка инвалидов, работа с многодетными семьями и молодежью и т. д. В ходе выборной кампании из числа сторонников «пришли яркие политики», рассказал господин Якушев, а всего в праймериз ЕР участвовали свыше 5 тыс. сторонников и почти 1,5 тыс. представителей НКО. Из их рядов вышли три новых депутата Госдумы (Александр Легков, Игорь Брагарник и Денис Чернавин), причем все они избрались по одномандатным округам, подчеркнул секретарь генсовета.