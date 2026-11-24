Минэкономразвития потребовало доработать правила автобусных маршрутов на Дону
В Ростовской области планируют изменить порядок открытия и отмены межмуниципальных автобусных маршрутов, а также правила проведения конкурсов среди перевозчиков. Однако проект документа потребовал доработки: региональное министерство экономического развития обнаружило в нем положения, которые могут ограничить работу перевозчиков и привести к спорам. Об этом говорится в заключении об оценке регулирующего воздействия, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Изменения подготовило министерство транспорта. Они затрагивают маршруты между городами и районами области. Проект устанавливает отдельные правила для перевозок с регулируемыми и нерегулируемыми тарифами. Также предлагается учитывать при выборе перевозчика опыт работы, характеристики автобусов и срок их эксплуатации. Новые правила могут затронуть 128 компаний.
Минэкономразвития указало на несколько недочетов. В частности, проект исключает порядок выдачи дубликатов документов на перевозки, хотя федеральные нормы отменят его только с 1 марта 2028 года. До этого срока перевозчики должны иметь возможность восстановить потерянные или испорченные документы.
Кроме того, ведомство считает необходимым уточнить порядок изменения и отмены маршрутов: решение нельзя принимать в сокращенный срок, если перевозчик не был должным образом уведомлен. Еще одно замечание касается отказа в открытии маршрута из-за совпадения 80% остановок с действующим. В проекте речь идет о совпадении количества остановок, а не самих остановочных пунктов. Из-за этого отказать могут даже маршруту, который проходит по другой трассе.
По расчетам министерства транспорта, оформление документов для открытия или изменения маршрута обойдется перевозчикам примерно в 481,7 тыс. руб. в год. За шесть лет расходы составят около 2,9 млн руб.
Минэкономразвития выдало проекту отрицательное заключение и рекомендовало исправить спорные положения. Это не означает отказа от изменений: документ могут принять после доработки.