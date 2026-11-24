Кроме того, ведомство считает необходимым уточнить порядок изменения и отмены маршрутов: решение нельзя принимать в сокращенный срок, если перевозчик не был должным образом уведомлен. Еще одно замечание касается отказа в открытии маршрута из-за совпадения 80% остановок с действующим. В проекте речь идет о совпадении количества остановок, а не самих остановочных пунктов. Из-за этого отказать могут даже маршруту, который проходит по другой трассе.