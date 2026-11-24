Бизнесмены рассказали о даче мурманскому губернатору Чибису взяток на 100 млн руб.
Как стало известно “Ъ”, обвинение задержанного 23 ноября губернатора Мурманской области Андрея Чибиса может быть связано не только с хищениями на сумму более 1 млрд руб., но и получением взяток. По данным “Ъ”, показания о передаче чиновнику наличных на сумму около 100 млн руб., а также оказании услуг имущественного характера дал заключивший с Генпрокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве мурманский бизнесмен Оганес Шанкоян.
По данным источников “Ъ”, решение о сотрудничестве со следствием содержащийся в Бутырском СИЗО учредитель 11 компаний Оганес Шанкоян принял в октябре после нескольких месяцев пребывания под стражей. Арестованный 14 марта Мещанским райсудом по ходатайству следователя следственного департамента МВД предприниматель рассказал о передаче чиновнику взяток на общую сумму около 100 млн рублей (кстати, такая же сумма откатов фигурировала в показаниях на покончившего с собой экс-губернатора Курской области Романа Старовойта), о покупке для него лодки, а также об организации презентации одной из программ господина Чибиса в Мурманской области. По признанию обвиняемого, взятки передавались через бывшего руководителя представительства правительства Мурманской области Ашота Баблумяна.
Последний, так же как и господин Шанкоян, был арестован Мещанским судом столицы по ходатайству СД МВД 14 марта и, по данным “Ъ”, мог пойти на сотрудничество со следствием.
Показания фигурантов сейчас проверяются, но в итоге могут привести к предъявлению господину Чибису обвинения в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), за которые предполагается от 8 до 15 лет заключения и штраф в размере до 500 млн руб.
При этом уголовное преследование господ Шанкояна и Баблумяна, которым, судя по всему, вменят в вину дачу взятки и посредничество в этом (ч. 5 ст. 291 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), может быть прекращено, поскольку они добровольно сообщили о преступлении.
Адвокат господина Шанкояна 24 ноября был недоступен для комментариев. А защищающий господина Баблумяна управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Гриднев и партнеры» Тимофей Гриднев отказался комментировать дело.