По данным источников “Ъ”, решение о сотрудничестве со следствием содержащийся в Бутырском СИЗО учредитель 11 компаний Оганес Шанкоян принял в октябре после нескольких месяцев пребывания под стражей. Арестованный 14 марта Мещанским райсудом по ходатайству следователя следственного департамента МВД предприниматель рассказал о передаче чиновнику взяток на общую сумму около 100 млн рублей (кстати, такая же сумма откатов фигурировала в показаниях на покончившего с собой экс-губернатора Курской области Романа Старовойта), о покупке для него лодки, а также об организации презентации одной из программ господина Чибиса в Мурманской области. По признанию обвиняемого, взятки передавались через бывшего руководителя представительства правительства Мурманской области Ашота Баблумяна.