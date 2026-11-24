На Дону на оборудование мест для такси у вокзалов потребуется 34 млн рублей
В Ростовской области планируют оборудовать специальные места для предложения услуг такси на территории вокзалов и аэропорта. На это потребуется около 34 млн руб. Проект постановления правительства региона опубликовало министерство транспорта для общественного обсуждения. С текстом документа ознакомился «Ъ-Ростов».
Согласно проекту, предлагать поездки и организовывать заказ такси разрешат только в специально оборудованных местах, которые определят владельцы транспортной инфраструктуры. Ограничение будет действовать также на прилегающей территории в радиусе 200 м. Исключение предусмотрено для заказов через интернет и по телефону, а также для официальных стоянок такси, обозначенных дорожными знаками и разметкой.
В министерстве объясняют необходимость изменений тем, что у вокзалов и аэропорта услуги такси предлагают люди, которые не соответствуют требованиям федерального законодательства. По оценке ведомства, это создает неравные условия конкуренции, повышает риски для безопасности пассажиров и приводит к конфликтам и жалобам.
Новые правила могут затронуть 24 объекта транспортной инфраструктуры: аэропорт, три автовокзала и 20 железнодорожных вокзалов. Потенциально под действие изменений подпадают около 19,7 тыс. перевозчиков и 30 служб заказа такси.
Общие расходы на реализацию проекта в первый год оцениваются в 33,96 млн руб. Из них 33,75 млн руб. потребуется непосредственно на оборудование специальных мест. Эти затраты должны будут взять на себя владельцы объектов транспортной инфраструктуры. Дополнительных расходов регионального и местных бюджетов не ожидается.
Общественное обсуждение проекта продлится до 21 декабря. В случае принятия постановление вступит в силу не ранее 1 апреля 2027 года.