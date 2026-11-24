Согласно проекту, предлагать поездки и организовывать заказ такси разрешат только в специально оборудованных местах, которые определят владельцы транспортной инфраструктуры. Ограничение будет действовать также на прилегающей территории в радиусе 200 м. Исключение предусмотрено для заказов через интернет и по телефону, а также для официальных стоянок такси, обозначенных дорожными знаками и разметкой.