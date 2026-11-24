«Воронежпассажиртранс» закупает природный газ на 540 млн рублей
Муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» объявило закупку компримированного природного газа (метана) с поставками в 2027, 2028 и 2029 годах. Максимальная цена контракта составляет 540 млн руб. Информация появилась в ЕИС «Закупки» 24 ноября.
Закупка производится из расчета следующей стоимости 1 куб. м газа:
в 2027 году — 34,98 руб.;
в 2028 году — 39,75 руб.;
в 2029 году — 42,11 руб.
Подразумевается, что подвижной состав «Воронежпассажиртранса» будет забирать топливо самовывозом с автомобильных газонаполнительных компрессорных станций с использованием топливных карт. Заявки на участие в торгах от потенциальных поставщиков будут принимать до 10 декабря. Итоги подведут 16 декабря.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Воронежская область вошла в тройку регионов Центрального федерального округа (ЦФО) с самым дорогим автомобильным бензином. Стоимость литра топлива с учетом всех марок по состоянию на 16 ноября составляла 74,81 руб. Это выше среднего показателя по ЦФО (73,37 руб.) и России (74,15 руб.).