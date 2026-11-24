Подразумевается, что подвижной состав «Воронежпассажиртранса» будет забирать топливо самовывозом с автомобильных газонаполнительных компрессорных станций с использованием топливных карт. Заявки на участие в торгах от потенциальных поставщиков будут принимать до 10 декабря. Итоги подведут 16 декабря.