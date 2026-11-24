В Неклиновском районе Ростовской области приступили к демонтажу поврежденных элементов моста на трассе Таганрог — Федоровка. Специалисты обследуют сооружение, чтобы определить возможность восстановления безопасного проезда и прохода пешеходов, сообщили в министерстве транспорта региона.