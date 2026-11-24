На мосту через Миус на Дону разбирают поврежденные БПЛА конструкции
В Неклиновском районе Ростовской области приступили к демонтажу поврежденных элементов моста на трассе Таганрог — Федоровка. Специалисты обследуют сооружение, чтобы определить возможность восстановления безопасного проезда и прохода пешеходов, сообщили в министерстве транспорта региона.
Работы выполняет специализированная организация. Сроки возобновления движения пока не определены: их назовут после разборки поврежденных конструкций и оценки состояния моста.
В минтрансе уточнили, что обследование осложняется риском обрушения отдельных элементов сооружения.