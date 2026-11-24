На Кубани вырос спрос на упаковщиков, фасовщиков и операторов производственных линий
В Краснодарском крае работодатели стали активнее искать молодых сотрудников на рабочие и линейные должности. Как сообщили «Ъ-Кубань» аналитики «Авито Работы», число вакансий для упаковщиков в возрасте от 18 до 24 лет выросло на 109%, для фасовщиков — на 103%, для операторов производственных линий — на 96%.
Упаковщикам в среднем предлагали 75,5 тыс. руб. — на 22% больше, чем ранее. Зарплатные предложения для фасовщиков и операторов линий достигли 90 тыс. руб., увеличившись на 25% и 22% соответственно.
Упаковщики востребованы в логистике, складском хозяйстве и торговле. Фасовщики занимаются упаковкой и маркировкой продукции, а операторы производственных линий отвечают за работу оборудования и контроль качества.
Отмечается, что компании заинтересованы в привлечении молодых кадров еще во время обучения. Число вакансий для студентов в сфере производства промышленного оборудования и станков выросло на 101%, в строительстве промышленных и инфраструктурных объектов — на 36%.
«Работа с молодыми кадрами позволяет компаниям заранее формировать пул потенциальных сотрудников, а студентам — получать практический опыт и знакомиться с будущей профессией еще до окончания учебы», — отметил Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.
Растет и интерес молодежи к рабочим профессиям. По России число новых резюме соискателей 18–24 лет на позицию оператора производственной линии увеличилось на 68%, работника кухни — на 60%, сборщика мебели — на 42%, монтажника — на 39%, сварщика — на 26%.