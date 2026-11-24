В Краснодарском крае работодатели стали активнее искать молодых сотрудников на рабочие и линейные должности. Как сообщили «Ъ-Кубань» аналитики «Авито Работы», число вакансий для упаковщиков в возрасте от 18 до 24 лет выросло на 109%, для фасовщиков — на 103%, для операторов производственных линий — на 96%.