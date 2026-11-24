По России октябрь стал самым активным месяцем для кредитов наличными за два года: банки выдали 2,52 млн займов на 469,33 млрд руб. Число выдач оказалось на 48% выше, чем годом ранее, а объем — на 50%. При этом к сентябрю количество договоров выросло на 4%, но их общая сумма сократилась на 1%. Средний размер кредита снизился с 195 тыс. до 186 тыс. руб., а средний срок остался на уровне двух лет и двух месяцев.