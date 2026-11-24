Выдача кредитов наличными на Дону выросла на 55%
Выросли как количество договоров, так и средняя сумма
В октябре банки выдали жителям Ростовской области 74,5 тыс. кредитов наличными на 11,6 млрд руб. По сравнению с октябрем 2025 года число договоров выросло на 55%, сумма — на 57%. По объему выдач область заняла восьмое место среди регионов России. Такие данные обнародовало Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
Средний кредит на Дону составил 156 тыс. руб., а средний срок — 25 месяцев. За январь—октябрь банки оформили в регионе 622,7 тыс. займов на 103,3 млрд руб. В сентябре, по данным ОКБ, жители области получили 71,67 тыс. кредитов на 11,82 млрд руб. Таким образом, за месяц число договоров прибавило около 4%, а сумма выдач немного снизилась. Средний чек в октябре оказался примерно на 5% ниже сентябрьского.
По России октябрь стал самым активным месяцем для кредитов наличными за два года: банки выдали 2,52 млн займов на 469,33 млрд руб. Число выдач оказалось на 48% выше, чем годом ранее, а объем — на 50%. При этом к сентябрю количество договоров выросло на 4%, но их общая сумма сократилась на 1%. Средний размер кредита снизился с 195 тыс. до 186 тыс. руб., а средний срок остался на уровне двух лет и двух месяцев.
За десять месяцев россияне оформили 21,28 млн кредитов наличными на 4,25 трлн руб. Год к году количество выросло на 45%, объем — на 59%. В среднем банки выдавали за месяц 424,7 млрд руб. В пятерку регионов с наибольшими октябрьскими выдачами вошли Москва с 48,04 млрд руб., Московская область с 36,29 млрд руб., Санкт-Петербург с 20,65 млрд руб., Краснодарский край с 18,3 млрд руб. и Свердловская область с 14,76 млрд руб.
Гендиректор ОКБ Михаил Алексин объяснил рост тем, что часть заемщиков перестала ждать снижения ставок и решила не откладывать оформление кредита. Однако данные показывают именно динамику выдач и сами по себе не подтверждают, что ожидания по ставкам стали единственной или главной причиной роста. Контекст для такого объяснения — высокая цена займов: по расчетам «Финуслуг», на 1 октября средняя полная стоимость кредита наличными в двадцати крупнейших розничных банках составляла 30,15% годовых, а по беззалоговым кредитам — 34,25%. Банк России сообщал, что в сентябре средняя ставка по краткосрочным розничным кредитам достигла 31,2%.