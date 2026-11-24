Ярославца осудили за незаконное получение пенсии по инвалидности
В Ярославле суд приговорил 64-летнего местного жителя к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии особого режима за мошенничество при получении социальных выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.
Суд установил, что в 2009 году мужчина на основании подложных документов получил справку о бессрочной инвалидности II группы. На основании этих документов ему назначили пенсию по инвалидности, ежемесячную денежную выплату и федеральную социальную доплату к пенсии. При этом заболеваний, являвшихся основанием для признания мужчины инвалидом, у него не имелось.
С сентября 2009 года по декабрь 2025 года ярославец незаконно получил более 1,5 млн руб. Ранее мужчина был судим за убийство и преступления против собственности.
Помимо лишения свободы, суд постановил взыскать с осужденного в пользу регионального отделения Социального фонда России более 1,5 млн руб. в счет возмещения ущерба. Приговор вступил в законную силу.