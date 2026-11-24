Суд установил, что в 2009 году мужчина на основании подложных документов получил справку о бессрочной инвалидности II группы. На основании этих документов ему назначили пенсию по инвалидности, ежемесячную денежную выплату и федеральную социальную доплату к пенсии. При этом заболеваний, являвшихся основанием для признания мужчины инвалидом, у него не имелось.