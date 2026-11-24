Коллегия облсуда согласилась с выводами первой инстанции о доказанности вины осужденного и правильности квалификации его действий. Однако она исключила из приговора ссылку на рапорты сотрудников правоохранительных органов как на доказательства виновности и признала в качестве смягчающих наказание обстоятельств полное признание вины и раскаяние в содеянном на стадии предварительного расследования.