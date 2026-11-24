Облсуд смягчил приговор экс-главе отдела транспорта воронежской почты
Судебная коллегия по уголовным делам Воронежского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы осужденного бывшего руководителя отдела управления транспортом департамента по логистике Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Воронежской области Романа Межерицкого и его защитника. Наказание снижено до 7 лет и 3 месяцев лишения свободы, также уменьшен размер конфискации до 100 тыс. руб., поскольку часть денег была изъята в ходе оперативно-розыскного мероприятия и возвращена владельцу. В остальной части приговор оставлен без изменения, сообщила 24 ноября объединенная пресс-служба судов региона.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в апреле Коминтерновский районный суд Воронежа приговорил Романа Межерицкого к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки в размере 300 тыс. руб. По данным следствия, фигурант в период с 7 марта по 20 июня 2025 года незаконно получил денежные средства за подачу заявок на оказание услуг по перевозке и тем самым за обеспечение допуска грузовых машин для перевозки почтовых отправлений по ранее заключенному договору. Он также согласовывал прием оказанных услуг, что обеспечивало их оплату заказчиком. Романа Межерицкого судили за сопряженное с вымогательством получение взятки в крупном размере за совершение действий, входящих в служебные полномочия должностного лица (п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Полученные им 300 тыс. руб. были конфискованы.
Коллегия облсуда согласилась с выводами первой инстанции о доказанности вины осужденного и правильности квалификации его действий. Однако она исключила из приговора ссылку на рапорты сотрудников правоохранительных органов как на доказательства виновности и признала в качестве смягчающих наказание обстоятельств полное признание вины и раскаяние в содеянном на стадии предварительного расследования.