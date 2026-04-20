Экс-главу отдела транспорта воронежской почты приговорили к 7,5 года за взятку

Суд приговорил бывшего руководителя отдела управления транспортом департамента по логистике Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Воронежской области Романа Межерицкого к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки в размере 300 тыс. руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона 20 апреля.

По данным следствия, Роман Межерицкий в период с 7 марта по 20 июня 2025 года незаконно получил денежные средства за подачу заявок на оказание услуг по перевозке и, тем самым, за обеспечение допуска грузовых машин для перевозки почтовых отправлений по ранее заключенному договору. Он также согласовывал прием оказанных услуг, что обеспечивало их оплату заказчиком. По версии следствия, взяточничество было сопряжено с вымогательством.

Романа Межерицкого судили за сопряженное с вымогательством получение взятки в крупном размере за совершение действий, входящих в служебные полномочия должностного лица (п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Полученные им 300 тыс. руб. были конфискованы. Приговор не вступил в законную силу.

В начале апреля «Ъ-Черноземье» писал, что следствие раскрыло детали уголовного дела, по которому был задержан бывший врио главы Нововоронежа Юрий Черенков. Господину Черенкову вменяют получение взятки на предыдущем месте работы. Следствие считает, что он незаконно получил 160 тыс. руб.

Денис Данилов