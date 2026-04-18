Выше, старше, скромнее

К 75-летию «Мисс мира» “Ъ” выявил среднестатистическую конкурсную красавицу

Первый «фестивальный конкурс бикини», который впоследствии превратился в самое известное и престижное соревнование красавиц в мире, прошел в Лондоне в апреле 1951 года. За следующие 75 лет титула «мисс мира» были удостоены 74 девушки. “Ъ” вывел параметры мировой красоты, изучив и сопоставив их анкеты и фотографии.

1951 год. Керстин Хоканссон, Швеция

Фото: PA Images / Getty Images

1952 год. Май-Луиза Флудин, Швеция

Фото: Hulton-Deutsch Collection / Corbis / Getty Images

1953 год. Дениз Перье, Франция

Фото: Thurston Hopkins / Picture Post / Hulton Archive / Getty Images

1954 год. Антигона Костанда, Египет

Фото: PA Images / Getty Images

1955 год. Сусана Дёйм, Венесуэла

Фото: PA Images / Getty Images

1956 год. Петра Шюрманн, ФРГ

Фото: ullstein bild / Getty Images

1957 год. Марита Линдаль, Финляндия

Фото: Arthur Sidey / Mirrorpix / Getty Images

1958 год. Пенелопа Кёлен, ЮАР

Фото: Reg Speller / Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images

1959 год. Корин Роттшефер, Нидерланды

Фото: Edward Miller / Keystone / Getty Images

1960 год. Норма Каппальи, Аргентина

Фото: PA Images / Getty Images

1961 год. Розмари Франкленд, Великобритания

Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

1962 год. Катарина Лоддерс, Нидерланды

Фото: PA Images / Getty Images

1963 год. Кэрол Кроуфорд, Ямайка

Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

1964 год. Энн Сидни, Великобритания

Фото: PA Images / Getty Images

1965 год. Лесли Лэнгли, Великобритания

Фото: Jim Gray / Keystone / Getty Images

1966 год. Рейта Фариа, Индия

Фото: Blackman / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

1967 год. Маделейн Хартог-Белл, Перу

Фото: Getty Images

1968 год. Пенелопа Пламмер, Австралия

Фото: Michael Ledger / Fox Photos / Getty Images

1969 год. Ева Рюбер-Штайер, Австрия

Фото: Ted West / Central Press / Getty Images

1970 год. Дженнифер Хостен, Гренада

Фото: Central Press / Hulton Archive / Getty Images

1971 год. Лусия Петтерле, Бразилия

Фото: Daily Mirror / Mirrorpix / Getty Images

1972 год. Белинда Грин, Австралия

Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

1973 год. Марджори Уоллес, США

Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

1974 год. Хелен Морган, Великобритания

Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

1974 год. Аннелин Криль, ЮАР. Получила корону после отстранения Хелен Морган

Фото: You Magazine / Gallo Images / Getty Images

1975 год. Вильнелия Мерсед, Пуэрто-Рико

Фото: PA Images / Getty Images

1976 год. Синди Брейкспир, Ямайка

Фото: PA Images / Getty Images

1977 год. Мари Стэвин, Швеция

Фото: TPLP / Getty Images

1978 год. Сильвана Суарес, Аргентина

Фото: TPLP / Getty Images

1979 год. Джина Свейнсон, Бермуды (Великобритания)

Фото: Evening Standard / Getty Images

1980 год. Габриэлла Брум, ФРГ

Фото: Kent Gavin / Mirrorpix / Getty Images

1980 год. Кимберли Сантос, Гуам (США). Получила титул после скандального отстранения Габриэллы Брум

Фото: PA Images / Getty Images

1981 год. Пилин Леон, Венесуэла

Фото: PA Images / Getty Images

1982 год. Мариасела Альварес, Венесуэла

Фото: PA Images / Getty Images

1983 год. Сара-Джейн Хатт, Великобритания

Фото: PA Images / Getty Images

1984 год. Астрид Каролина Эррера, Венесуэла

Фото: Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images

1985 год. Хольмфридюр Карлсдоттир, Исландия

Фото: PA Images / Getty Images

1986 год. Жизель Ларонде, Тринидад и Тобаго

Фото: PA Images / Getty Images

1987 год. Улла Вайгерсторфер, Австрия

Фото: PA Images / Getty Images

1988 год. Линда Пьетюрсдоуттир, Исландия

Фото: PA Images / Getty Images

1989 год. Анета Креглицка, Польша

Фото: Miss World Ltd

1990 год. Джина Толлесон, США

Фото: Miss World Ltd

1991 год. Нинибет Леаль, Венесуэла

Фото: Miss World Ltd

1992 год. Юлия Курочкина, Россия

Фото: PA Images / Getty Images

1993 год. Лиза Ханна, Ямайка

Фото: AP

1994 год Айшвария Рай, Индия

Фото: Reuters

1995 год. Жаклин Агилера, Венесуэла

Фото: Reuters

1996 год. Ирене Склива, Греция

Фото: Reuters

1997 год. Диана Хейден, Индия

Фото: Reuters

1998 год. Линор Абарджиль, Израиль

Фото: Reuters

1999 год. Йукта Муки, Индия

Фото: Reuters

2000 год. Приянка Чопра, Индия

Фото: Reuters

2001 год. Агбани Дарего, Нигерия

Фото: Juda Ngwenya / Reuters

2002 год. Азра Акын, Турция

Фото: Reuters

2003 год. Розанна Дэвисон, Ирландия

Фото: Reuters

2004 год. Мария Хулия Мантилья, Перу

Фото: Greg Baker / AP

2005 год. Уннюр Бидна Вильхьяульмсдоуттир, Исландия

Фото: Nir Elias / Reuters

2006 год. Татьяна Кухаржова, Чехия

Фото: Czarek Sokolowski / AP

2007 год. Чжан Цзылинь, Китай

Фото: Zhao Yingquan / Xinhua / AP

2006 год. Ксения Сухинова, Россия

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

2009 год. Кайяне Алдорино, Гибралтар (Великобритания)

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

2010 год. Александрия Миллс, США

Фото: Alexander F. Yuan / AP

2011 год. Ивиан Саркос, Венесуэла

Фото: Paul Hackett / Reuters

2012 год. Юй Вэнься, Китай

Фото: Andy Wong / AP

2013 год. Меган Янг, Филиппины

Фото: Toby Melville / Reuters

2014 год. Ролин Страусс, ЮАР

Фото: Joel Ryan / Invision / AP

2015 год. Мирея Лалагуна Ройо, Испания

Фото: Stringer / Reuters

2016 год. Стефани Дель Валье, Пуэрто-Рико (США)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

2017 год. Мануши Чхиллар, Индия

Фото: Mahesh Kumar A. / AP

2018 год. Ванесса Понсе, Мексика

Фото: Jason Lee / Reuters

2019 год. Тони-Энн Сингх, Ямайка

Фото: Joel C Ryan / Invision / AP

2022 год. Каролина Белявская, Польша

Фото: Ricardo ARDUENGO / AFP / East News

2024 год. Кристина Пышкова, Чехия

Фото: Rajanish Kakade / AP

2025 год. Сучата Чуангсри, Таиланд

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Фестиваль бикини. Начало

В 1951 году правительство послевоенной Великобритании, желая вернуть у нации веру в будущее и продемонстрировать успехи восстановления страны, организовало ряд масштабных выставок и ярмарок, которые под общим названием «Фестиваль Британии» (Festival of Britain) представляли достижения в науке, промышленности, культуре, искусстве и моде.

Лондон готовился к приему миллионов туристов, и местные компании стремились проявить себя. Эрик Морли, рекламный агент фирмы Mecca Ltd, которая владела несколькими танцевальными залами и клубами, организовал конкурс красоты, и не всебританский, а международный.

За основу он взял демонстрации входивших в моду открытых купальников. Помимо 22 соотечественниц Морли пригласил пять королев красоты из Дании, Франции, Голландии, Швеции и США. Победу в конкурсе одержала 22-летняя дочь стокгольмского полицейского Керстин Хоканссон.

В 1960-х создатель конкурса «Мисс Мира» Эрик Морли (на фото) превратился в одну из самых влиятельных фигур мирового шоу-бизнеса. До конца жизни он оставался председателем оргкомитета конкурса. В 2000 году в возрасте 82 лет господин Морли скончался и дело продолжила его жена Джулия, которая в свое время тоже была королевой красоты

Фото: PA Images / Getty Images

Фото: PA Images / Getty Images

Проведенный Морли «конкурс бикини» стал главной темой бульварных газет, и решение превратить разовую акцию в ежегодное явление шоу-бизнеса было принято достаточно быстро. Вот только от бикини пришлось отказаться сразу — «бесстыдный» конкурс осудил католический мир во главе с папой Пием XII. С 1952 года конкурсантки выступали в закрытых купальниках, а с 2015-го дефиле и вовсе убрали из программы.

«Мисс мира» — первый ежегодный конкурс красоты, но не первый конкурс красоты в истории. Первым международным конкурсом принято считать мероприятие, проведенное в 1888 году в бельгийском городе Спа. Называлось оно Concours de Beaute (франц. «Конкурс красоты»). Красавиц отбирали по фотографиям. Из 350 девушек повезло 21. Им запрещалось появляться на публике, жили они в отдельном крыле городской гостиницы, а в здание театра, в котором проходил конкурс, красавиц доставляли в закрытых экипажах. Победительницей стала 18-летняя жительница Гваделупы Берта Сукаре. Наградили ее огромной по тем временам суммой в 5 тыс. франков. Постепенно подобные конкурсы начали организовывать и в других странах, однако с началом Первой мировой войны они сошли на нет.

Дизайнер Луи Реар создавал скромные купальные костюмы с 1925 года, но после Второй мировой войны понял, что с возвращением мира люди снова хотят наслаждаться жизнью. 5 июля 1946 года впервые была представлена новая модель купального костюма «бикини», состоявшего из узкого бюстгальтера и коротких плавок &lt;br> На фото (слева направо): Пэт Холл в модели «дамские пояс-панталоны», Джин Линард в модели из искусственного шелка и Мэри Бланшард в модели из нейлона

Фото: AP

Название купальнику было дано в честь атолла Бикини в Тихом океане, на котором США незадолго до создания первого открытого купальника в 1946 году проводили ядерные испытания &lt;br>На фото: участницы олимпийской сборной Норвегии по гимнастике

Фото: AP

После того, как героиня Брижит Бардо в фильме «И Бог создал женщину» (1956) появилась на экране в бикини, популярность купальника резко выросла

Фото: Inc / Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

В СССР в те годы мало что можно было купить из готовой одежды, потому купальники чаще всего шились из подручных материалов (ситец, сатин, трикотаж) по выкройкам из западных журналов. В моде, например, были вязаные купальники на завязках. Бикини СССР не закупал принципиально — власти такую модель считали непристойной

Фото: Э. Лаповок / Фотоархив журнала «Огонёк»

Реар представил свою модель в популярном плавательном бассейне в Париже на танцовщице Мишелин Бернардини. СМИ писали, что этот купальник «расказывает о женщине все, кроме девичьей фамилии ее матери» &lt;br>Кэрол Меррилл в модели «Cole of California» и Тереза Болдуин в короткой модели из черного бархата

Фото: AP / EW

Считается, что большую роль в популяризации бикини сыграла Мэрилин Монро

Фото: Interfoto / ТАСС

В 1970-е годы импортные купальники уже можно было купить в СССР (кроме моделей с низкими трусиками), но достать красивые бикини — с трудом. Бикини женщины по-прежнему шили сами или переделывали из высоких трусиков, а в продаже были модели только чуть ниже талии

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Теперь бикини, когда-то национальное сокровище Франции, стало основной пляжной одеждой в мире. Подсчитано, что бразильские девушки, загорающие на пляжах Рио, покупают в год 5-6 бикини и имеют в среднем около 15

Фото: Reuters / Tim Wimborne

«Живая надпись» COSMO, созданная при участии 1010 женщин, одетых в бикини, попала в Книгу рекордов Гиннесса в 2007 году

Фото: Reuters

Сейчас сложно поверить, но когда танцовщица Мишелин Бернардини, впервые представившая новую модель купальника в 1946 году, претендовала на звание «Мисс мира», но ее исключили из конкурса за дефиле в крошечном купальнике, назвав «аморальной». Сейчас выход в «аморальных» купальниках является обязательным для всех участниц

Фото: Коммерсантъ / Леся Полякова  /  купить фото

В штате Вашингтон на горнолыжном курорте «Кристал Маунтин» устраиваются соревнования среди лыжников и сноубордистов, одетых в яркие купальники и шорты, что является принципиальным условием участия в спуске

Фото: Reuters / David Ryder

Бикини является «рабочей» одеждой так называемых «ринг-герлз» в боксе и других боевых искусствах. В последние годы эта традиция вызывала все больше протестов феминисток, и на некоторых турнирах была отменена

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Бикини является также официальной формой для участниц соревнований по бодибилдингу &lt;br> На фото (слева направо): Анита Хегедус, Петра Шебени и Агнес Мудра

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В легкой атлетике купальники также являются официальной формой для выступлений

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

В купальниках можно не только плавать в воде, но и драться в грязи

Фото: Reuters

Участница Всероссийского молодежного образовательного форума «Селигер»

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Флешмоб в поддержку инициатив президента России Дмитрия Медведева в Новопушкинском сквере в Москве в 2011 году

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Женщин в бикини можно увидеть даже во время Крещенских купаний

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В середине 1980-х годов страх получить рак кожи заставлял многих женщин прятаться от солнечных лучей, и на пляжи на некоторое время вернулись закрытые купальники. Но бикини никогда не выходило из моды

Фото: AP / Jae C. Hong

За более чем полвека существования модели бикини становились все более смелыми &lt;br>На фото: топ-модель Наоми Кэмпбелл

Фото: Nice Matin / ABACAPRESS.COM / ТАСС

Купальники-бикини пользуются большой популярностью даже на социалистической Кубе

Фото: Reuters / Claudia Daut

Давно прошли те времена, когда подобный фасон считался развратным и провокационным

Фото: Reuters / Alessando Garofalo

Участницы «забега Санта-Клауса» в Будапеште

Фото: Reuters / Laszlo Balogh

Сейчас дизайнерам очень помогают новые ткани с лайкрой. Лайкра делает купальники более удобными: они визуально корректируют фигуру, поэтому их могут носить женщины разной комплекции

Фото: AP / Mikhail Metzel

Свадьба членов клуба любителей моржевания, невеста — в бикини

Фото: Reuters / Ilya Naymushin

Поначалу бикини шили из ситца или хлопка, после их заменили более современные материалы. Сейчас же в ход идут даже салатные листья

Фото: AP / Lee Jin-man

Девушки носят бикини даже в мусульманских странах &lt;br>На фото: две подруги на пляже в Алжире

Фото: Reuters

Откуда родом

До конца 1980-х конкурс проводился в Лондоне, затем география расширилась. В 1992 году он на несколько лет обосновался в южноафриканском Сан-Сити, тогда же «мисс мира» впервые стала россиянка — 18-летняя студентка Московского финансово-экономического института Юлия Курочкина; в 2008 году корону наденет еще одна гражданка России — уроженка Нижневартовска Ксения Сухинова.

В 1996-м конкурс решили провести в Индии, что чуть было не привело к бунту индуистов и мусульман, которые обещали сжечь не только стадион в Бангалоре, где должно было проходить шоу, но и самих конкурсанток. Географию не поменяли, но церемонию в итоге защищали 20 тыс. полицейских и солдат.

В 2003 году состязание впервые прошло в стране победившего социализма — в китайском курортном городе Санье, известном как «китайские Гавайи». Впоследствии Китай принимал «Мисс мира» еще девять раз.

Постепенно ширилась и география происхождения девушек. В 1966 году корону надела индианка Рейта Фариа, в 1967-м — перуанка Маделейн Хартог-Белл, в 1968-м — австралийка Пенелопа Пламмер. В 1970-е в списках «мисс мира» начали появляться темнокожие красавицы. Первой в 1970 году стала 23-летняя мисс Гренады Дженнифер Хостен. Конкурс того года вошел в историю: его чуть не сорвало Женское освободительное движение, WLM,— активистки забросали сцену и зрителей мучными бомбами и листовками о правах женщин. Спустя 50 лет Филиппа Лоуторп снимет по мотивам тех событий фильм «Мисс Плохое поведение» с Кирой Найтли в главной роли.

Уроженки каких стран чаще побеждали в мировых конкурсах красоты

Если сгруппировать всех победительниц конкурса по регионам происхождения, то окажется, что большинство обладательниц титула «мисс мира» — жительницы Западной Европы (35,1%), на втором месте уроженки Южной Америки (16,2%), на третьем — Азии (13,5%). При этом чаще всех титул «мисс мира» получали девушки из Венесуэлы и Индии (по шесть раз), на втором месте — красавицы из Великобритании (пять), на третьем — из Ямайки (четыре).

В большинстве случаев, чтобы представить страну на конкурсе «Мисс Мира», девушка должна выиграть официальный национальный конкурс красоты. На фото — конкурс «Мисс Венесуэла», 1997 год

Фото: Carlos Hernandez / Reuters

Фото: Carlos Hernandez / Reuters

90–60–90. Почти

Основываясь на данных из открытых источников, доступных анкетах и фотографиях победительниц конкурса с 1951 года, можно составить собирательный портрет «мисс мира»:

20-летняя шатенка с карими глазами, ростом 174,3 см, весом 56,8 кг. Объем груди 88,1 см, талии — 61,3 см, бедер — 89,7 см.

В 1959 году «Мисс мира» впервые транслировали по телевидению. К тому времени конкурс обзавелся правилами, по которым проводится, не без исключений, до сих пор.

  • В конкурсе могут участвовать победительницы национальных соревнований, имеющих особое лицензионное соглашение с организаторами (The Miss World Organization). В течение года «мисс мира» может использовать свой титул и свою внешность только по согласованию с организаторами.
  • Часть доходов «мисс мира» должна передавать организаторам, также она обязана принимать участие в их рекламных и благотворительных мероприятиях. По традиции королева красоты один год должна прожить в Лондоне.
  • Участницам конкурса запрещено появляться или фотографироваться в обнаженном виде. Конкурсантки не могут быть моложе 17 и старше 24 лет, а также ниже 172 см. Исключение: самой невысокой за всю историю конкурса была «мисс мира–1963» с Ямайки Кэрол Кроуфорд, чей рост составлял 160 см.
  • Девушки должны быть незамужними и бездетными, а также не могут вступать в брак или рожать детей, пока действует контракт. В 1974 году победительница конкурса англичанка Хелен Морган была лишена титула, когда выяснилось, что у нее есть ребенок.

Конкурс обычно проводится в три этапа. Вначале на сцену группами по 10–12 человек выходят все участницы, и их представляют жюри и публике. Затем проводится полуфинал, в который жюри отбирает десять девушек. Для финального конкурса выделяют пять девушек, одна становится «мисс мира», еще две — «вице-мисс».

Тайка Опал Сучата Чуангсри победила в 72-м международном конкурсе красоты «Мисс мира»

Фото: Mahesh Kumar A. / AP

У себя на родине Сучата Чуангсри известна как модель и волонтер в организациях, помогающих больным раком груди. Также она изучает международные отношения в университете Тхаммасат

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

В 2024 году Сучата Чуангсри стала третьей на конкурсе «Мисс Вселенная» в Мехико, но отказалась от титула ради участия в конкурсе «Мисс мира»

Фото: DIVYAKANT SOLANKI / EPA / TASS

«Мисс мира-2024» Кристина Пышкова из Чехии вручает корону участнице из Эфиопии Хассет Дередже Адмассу, которая стала первой вице-мисс

Фото: Mahesh Kumar A. / AP

Второй вице-мисс стала участница из Польши Майя Клайда

Фото: Mahesh Kumar A. / AP

Титул третьей вице-мисс досталась Орели Жоахим из Мартиники

Фото: Mahesh Kumar A. / AP

Участницы из Индии и Турции Нандини Гупта и Идил Билген

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Слева направо: Гваделупе Аломар (Аргентина), Джессика Педросо (Бразилия), Орели Жоахим (Мартиника), Валерия Перес (Пуэрто-Рико) и Афина Кросби (США)

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Слева направо: Исси Принцесс (Камерун), Хассет Дередже Адмасу (Эфиопия), Сельма Каманья (Намибия), Джой Мохисола Райми (Нигерия) и Ламис Редисси (Тунис)

Фото: Mahesh Kumar A. / AP

Слева направо: Жасмин Стрингер (Австралия), Нандини Гупта (Индия), Нада Кусса (Ливан), Кришна Гравидез (Филиппины) и Сучата Чуангсри (Таиланд)

Фото: Mahesh Kumar A. / AP

Слева направо: Жасмин Герхардт (Ирландия), Кьяра Эспозито (Италия), Майя Клайда (Польша), Мария Мельниченко (Украина) и Милли-Мэй Адамс (Уэльс)

Фото: Mahesh Kumar A. / AP

Какие годы

1960-е — золотой век конкурса. Победительницы и даже финалистки становились международными знаменитостями и покоряли Голливуд. Только в популярной франшизе о неисправимом донжуане Джеймсе Бонде снялись четыре «мисс мира»: британка Лесли Лэнгли («Голдфингер»), француженка Дениз Перье («Бриллианты навсегда»), австрийка Ева Рюбер-Штайер («Шпион, который меня любил», «Только для твоих глаз», «Осьминожка») и швейцарка Мэри Стэвин («Осьминожка», «Вид на убийство»).

Первой девушкой Бонда считается Ханни Райдер, которую сыграла актриса Урсула Андресс в фильме «Доктор Ноу» (1962). Первое появление актрисы на экране в бикини стало классическим и мгновенно сделало Андресс секс-символом, а сама актриса называла эту сцену «секретом ее успеха»

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Юнис Гейсон в роли Сильвии Тренч в фильме «Доктор Ноу» (1962)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Зена Маршалл в роли Мисс Таро в фильме «Доктор Ноу» (1962)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Даниэла Бианки в роли Татьяны Романовой в фильме «Из России с любовью» (1963)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Юнис Гейсон в роли Сильвии Тренч в фильме «Из России с любовью» (1963). Планировалось, что актриса будет появляться и в будущих фильмах про Джейсма Бонда, однако в результате она сыграла только в двух картинах

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Ширли Итон в роли Джилл Мастерсон в фильме «Голдфингер» (1964)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Онор Блэкман в роли Пусси Галор в фильме «Голдфингер» (1964)

Фото: Eon Productions Ltd.

Слева направо: Лучана Палуцци в роли Фионы Вольпе, Клодин Оже в роли Домино Дерваль и Молли Питерс и роли Патриции Фиринг в фильме «Шаровая молния» (1965)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Миэ Хама в роли Кисси Судзуки в фильме «Живешь только дважды» (1967)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Диана Ригг в роли Трейси де Винченцо в фильме «На секретной службе ее Величества» (1969)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Анджела Скаулар в роли Руби Виндзор в фильме «На секретной службе ее Величества» (1969)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Джилл Сент-Джон в роли Тиффани Кейс в фильме «Бриллианты навсегда» (1971)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Лана Вуд в роли Пленти О&#39;Тул в фильме «Бриллианты навсегда» (1971)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Джейн Сеймур в роли Солитер в фильме «Живи и дай умереть» (1973)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Глория Хендри в роли Рози Карвер в фильме «Живи и дай умереть» (1973)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Бритт Экланд в роли Мэри Гуднайт в фильме «Человек с золотым пистолетом» (1974)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Мод Адамс в роли Андреа Андерс в фильме «Человек с золотым пистолетом» (1974)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Барбара Бах в роли Ани Амосовой в фильме «Шпион, который меня любил» (1977)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Коринн Клери в роли Коринн Дюфор в фильме «Лунный гонщик» (1979)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Лоис Чайлз в роли Холи Гудхед в фильме «Лунный гонщик» (1979)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Кассандра Харрис в роли Лизл Баум в фильме «Только для твоих глаз» (1981)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Кристина Уэйборн в роли Магда в фильме «Осьминожка» (1983)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Таня Робертс в роли Стейси Саттон в фильме «Вид на убийство» (1985)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Фиона Фуллертон в роли Поли Ивановой в фильме «Вид на убийство» (1985)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Мэриам д’Або в роли Кари Милови в фильме «Искры из глаз» (1987)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Кэри Лоуэлл в роли Пэм Бувье в фильме «Лицензия на убийство» (1989)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Талиса Сото в роли Люпе Ламора в фильме «Лицензия на убийство» (1989)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Изабелла Скорупко в роли Натальи Семеновой в фильме «Золотой глаз» (1995)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Фамке Янссен в роли Ксении Онатопп в фильме «Золотой глаз» (1995)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Мишель Йео в роли Вай Лин в фильме «Завтра не умрет никогда» (1997)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Тери Хэтчер в роли Пэрис Карвер в фильме «Завтра не умрет никогда» (1997)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Дениз Ричардс в роли Кристмас Джонс в фильме «И целого мира мало» (1999)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Софи Марсо в роли Электры Кинг в фильме «И целого мира мало» (1999)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Хэлли Берри в роли Джазинты Джонсон в фильме «Умри, но не сейчас» (2002)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Розамунд Пайк в роли Миранды Фрост в фильме «Умри, но не сейчас» (2002)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Ева Грин в роли Веспер Линд в фильме «Казино Рояль» (2006)

Фото: Casino Royale Productions, Columbia Pictures

Актриса Катерина Мурино в роли Соланж в фильме «Казино Рояль» (2006)

Фото: Casino Royale Productions

Актриса Ольга Куриленко в роли Камиллы Монтес в фильме «Квант милосердия» (2008). Она стала первой «девушкой Бонда», у которой со шпионом не было романтических отношений

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Джемма Артертон в роли Строберри Филдс в фильме «Квант Милосердия» (2008)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Наоми Харрис в роли Ив Манипенни в фильме «007: Координаты &quot;Скайфолл&quot;» (2012)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Беренис Марло в роли Северин в фильме «007: Координаты &quot;Скайфолл&quot;» (2012)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Леа Сейду в роли Мадлен Суонн в фильме «007: Координаты &quot;Скайфолл&quot;» (2012)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Моника Беллуччи в роли Люсии Скиарра в фильме «007: Спектр» (2015)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Стефани Сигман в роли Эстреллы в фильме «007: Спектр» (2015)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Леа Сейду в роли Мадлен Суонн в фильме «Не время умирать» (2020)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Ана де Армас в роли Паломы в фильме «Не время умирать» (2020)

Фото: Eon Productions Ltd.

