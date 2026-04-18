Выше, старше, скромнее
К 75-летию «Мисс мира» “Ъ” выявил среднестатистическую конкурсную красавицу
Первый «фестивальный конкурс бикини», который впоследствии превратился в самое известное и престижное соревнование красавиц в мире, прошел в Лондоне в апреле 1951 года. За следующие 75 лет титула «мисс мира» были удостоены 74 девушки. “Ъ” вывел параметры мировой красоты, изучив и сопоставив их анкеты и фотографии.
Фестиваль бикини. Начало
В 1951 году правительство послевоенной Великобритании, желая вернуть у нации веру в будущее и продемонстрировать успехи восстановления страны, организовало ряд масштабных выставок и ярмарок, которые под общим названием «Фестиваль Британии» (Festival of Britain) представляли достижения в науке, промышленности, культуре, искусстве и моде.
Лондон готовился к приему миллионов туристов, и местные компании стремились проявить себя. Эрик Морли, рекламный агент фирмы Mecca Ltd, которая владела несколькими танцевальными залами и клубами, организовал конкурс красоты, и не всебританский, а международный.
За основу он взял демонстрации входивших в моду открытых купальников. Помимо 22 соотечественниц Морли пригласил пять королев красоты из Дании, Франции, Голландии, Швеции и США. Победу в конкурсе одержала 22-летняя дочь стокгольмского полицейского Керстин Хоканссон.
В 1960-х создатель конкурса «Мисс Мира» Эрик Морли (на фото) превратился в одну из самых влиятельных фигур мирового шоу-бизнеса. До конца жизни он оставался председателем оргкомитета конкурса. В 2000 году в возрасте 82 лет господин Морли скончался и дело продолжила его жена Джулия, которая в свое время тоже была королевой красоты
Проведенный Морли «конкурс бикини» стал главной темой бульварных газет, и решение превратить разовую акцию в ежегодное явление шоу-бизнеса было принято достаточно быстро. Вот только от бикини пришлось отказаться сразу — «бесстыдный» конкурс осудил католический мир во главе с папой Пием XII. С 1952 года конкурсантки выступали в закрытых купальниках, а с 2015-го дефиле и вовсе убрали из программы.
«Мисс мира» — первый ежегодный конкурс красоты, но не первый конкурс красоты в истории. Первым международным конкурсом принято считать мероприятие, проведенное в 1888 году в бельгийском городе Спа. Называлось оно Concours de Beaute (франц. «Конкурс красоты»). Красавиц отбирали по фотографиям. Из 350 девушек повезло 21. Им запрещалось появляться на публике, жили они в отдельном крыле городской гостиницы, а в здание театра, в котором проходил конкурс, красавиц доставляли в закрытых экипажах. Победительницей стала 18-летняя жительница Гваделупы Берта Сукаре. Наградили ее огромной по тем временам суммой в 5 тыс. франков. Постепенно подобные конкурсы начали организовывать и в других странах, однако с началом Первой мировой войны они сошли на нет.
История бикини
Откуда родом
До конца 1980-х конкурс проводился в Лондоне, затем география расширилась. В 1992 году он на несколько лет обосновался в южноафриканском Сан-Сити, тогда же «мисс мира» впервые стала россиянка — 18-летняя студентка Московского финансово-экономического института Юлия Курочкина; в 2008 году корону наденет еще одна гражданка России — уроженка Нижневартовска Ксения Сухинова.
В 1996-м конкурс решили провести в Индии, что чуть было не привело к бунту индуистов и мусульман, которые обещали сжечь не только стадион в Бангалоре, где должно было проходить шоу, но и самих конкурсанток. Географию не поменяли, но церемонию в итоге защищали 20 тыс. полицейских и солдат.
В 2003 году состязание впервые прошло в стране победившего социализма — в китайском курортном городе Санье, известном как «китайские Гавайи». Впоследствии Китай принимал «Мисс мира» еще девять раз.
Постепенно ширилась и география происхождения девушек. В 1966 году корону надела индианка Рейта Фариа, в 1967-м — перуанка Маделейн Хартог-Белл, в 1968-м — австралийка Пенелопа Пламмер. В 1970-е в списках «мисс мира» начали появляться темнокожие красавицы. Первой в 1970 году стала 23-летняя мисс Гренады Дженнифер Хостен. Конкурс того года вошел в историю: его чуть не сорвало Женское освободительное движение, WLM,— активистки забросали сцену и зрителей мучными бомбами и листовками о правах женщин. Спустя 50 лет Филиппа Лоуторп снимет по мотивам тех событий фильм «Мисс Плохое поведение» с Кирой Найтли в главной роли.
Если сгруппировать всех победительниц конкурса по регионам происхождения, то окажется, что большинство обладательниц титула «мисс мира» — жительницы Западной Европы (35,1%), на втором месте уроженки Южной Америки (16,2%), на третьем — Азии (13,5%). При этом чаще всех титул «мисс мира» получали девушки из Венесуэлы и Индии (по шесть раз), на втором месте — красавицы из Великобритании (пять), на третьем — из Ямайки (четыре).
В большинстве случаев, чтобы представить страну на конкурсе «Мисс Мира», девушка должна выиграть официальный национальный конкурс красоты. На фото — конкурс «Мисс Венесуэла», 1997 год
90–60–90. Почти
Основываясь на данных из открытых источников, доступных анкетах и фотографиях победительниц конкурса с 1951 года, можно составить собирательный портрет «мисс мира»:
20-летняя шатенка с карими глазами, ростом 174,3 см, весом 56,8 кг. Объем груди 88,1 см, талии — 61,3 см, бедер — 89,7 см.
В 1959 году «Мисс мира» впервые транслировали по телевидению. К тому времени конкурс обзавелся правилами, по которым проводится, не без исключений, до сих пор.
- В конкурсе могут участвовать победительницы национальных соревнований, имеющих особое лицензионное соглашение с организаторами (The Miss World Organization). В течение года «мисс мира» может использовать свой титул и свою внешность только по согласованию с организаторами.
- Часть доходов «мисс мира» должна передавать организаторам, также она обязана принимать участие в их рекламных и благотворительных мероприятиях. По традиции королева красоты один год должна прожить в Лондоне.
- Участницам конкурса запрещено появляться или фотографироваться в обнаженном виде. Конкурсантки не могут быть моложе 17 и старше 24 лет, а также ниже 172 см. Исключение: самой невысокой за всю историю конкурса была «мисс мира–1963» с Ямайки Кэрол Кроуфорд, чей рост составлял 160 см.
- Девушки должны быть незамужними и бездетными, а также не могут вступать в брак или рожать детей, пока действует контракт. В 1974 году победительница конкурса англичанка Хелен Морган была лишена титула, когда выяснилось, что у нее есть ребенок.
Конкурс обычно проводится в три этапа. Вначале на сцену группами по 10–12 человек выходят все участницы, и их представляют жюри и публике. Затем проводится полуфинал, в который жюри отбирает десять девушек. Для финального конкурса выделяют пять девушек, одна становится «мисс мира», еще две — «вице-мисс».
Какие годы
1960-е — золотой век конкурса. Победительницы и даже финалистки становились международными знаменитостями и покоряли Голливуд. Только в популярной франшизе о неисправимом донжуане Джеймсе Бонде снялись четыре «мисс мира»: британка Лесли Лэнгли («Голдфингер»), француженка Дениз Перье («Бриллианты навсегда»), австрийка Ева Рюбер-Штайер («Шпион, который меня любил», «Только для твоих глаз», «Осьминожка») и швейцарка Мэри Стэвин («Осьминожка», «Вид на убийство»).