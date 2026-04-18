Выше, старше, скромнее

Первый «фестивальный конкурс бикини», который впоследствии превратился в самое известное и престижное соревнование красавиц в мире, прошел в Лондоне в апреле 1951 года. За следующие 75 лет титула «мисс мира» были удостоены 74 девушки. “Ъ” вывел параметры мировой красоты, изучив и сопоставив их анкеты и фотографии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 1951 год. Керстин Хоканссон, Швеция Фото: PA Images / Getty Images 1952 год. Май-Луиза Флудин, Швеция Фото: Hulton-Deutsch Collection / Corbis / Getty Images 1953 год. Дениз Перье, Франция Фото: Thurston Hopkins / Picture Post / Hulton Archive / Getty Images 1954 год. Антигона Костанда, Египет Фото: PA Images / Getty Images 1955 год. Сусана Дёйм, Венесуэла Фото: PA Images / Getty Images 1956 год. Петра Шюрманн, ФРГ Фото: ullstein bild / Getty Images 1957 год. Марита Линдаль, Финляндия Фото: Arthur Sidey / Mirrorpix / Getty Images 1958 год. Пенелопа Кёлен, ЮАР Фото: Reg Speller / Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images 1959 год. Корин Роттшефер, Нидерланды Фото: Edward Miller / Keystone / Getty Images 1960 год. Норма Каппальи, Аргентина Фото: PA Images / Getty Images 1961 год. Розмари Франкленд, Великобритания Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images 1962 год. Катарина Лоддерс, Нидерланды Фото: PA Images / Getty Images 1963 год. Кэрол Кроуфорд, Ямайка Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images 1964 год. Энн Сидни, Великобритания Фото: PA Images / Getty Images 1965 год. Лесли Лэнгли, Великобритания Фото: Jim Gray / Keystone / Getty Images 1966 год. Рейта Фариа, Индия Фото: Blackman / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images 1967 год. Маделейн Хартог-Белл, Перу Фото: Getty Images 1968 год. Пенелопа Пламмер, Австралия Фото: Michael Ledger / Fox Photos / Getty Images 1969 год. Ева Рюбер-Штайер, Австрия Фото: Ted West / Central Press / Getty Images 1970 год. Дженнифер Хостен, Гренада Фото: Central Press / Hulton Archive / Getty Images 1971 год. Лусия Петтерле, Бразилия Фото: Daily Mirror / Mirrorpix / Getty Images 1972 год. Белинда Грин, Австралия Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images 1973 год. Марджори Уоллес, США Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images 1974 год. Хелен Морган, Великобритания Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images 1974 год. Аннелин Криль, ЮАР. Получила корону после отстранения Хелен Морган Фото: You Magazine / Gallo Images / Getty Images 1975 год. Вильнелия Мерсед, Пуэрто-Рико Фото: PA Images / Getty Images 1976 год. Синди Брейкспир, Ямайка Фото: PA Images / Getty Images 1977 год. Мари Стэвин, Швеция Фото: TPLP / Getty Images 1978 год. Сильвана Суарес, Аргентина Фото: TPLP / Getty Images 1979 год. Джина Свейнсон, Бермуды (Великобритания) Фото: Evening Standard / Getty Images 1980 год. Габриэлла Брум, ФРГ Фото: Kent Gavin / Mirrorpix / Getty Images 1980 год. Кимберли Сантос, Гуам (США). Получила титул после скандального отстранения Габриэллы Брум Фото: PA Images / Getty Images 1981 год. Пилин Леон, Венесуэла Фото: PA Images / Getty Images 1982 год. Мариасела Альварес, Венесуэла Фото: PA Images / Getty Images 1983 год. Сара-Джейн Хатт, Великобритания Фото: PA Images / Getty Images 1984 год. Астрид Каролина Эррера, Венесуэла Фото: Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images 1985 год. Хольмфридюр Карлсдоттир, Исландия Фото: PA Images / Getty Images 1986 год. Жизель Ларонде, Тринидад и Тобаго Фото: PA Images / Getty Images 1987 год. Улла Вайгерсторфер, Австрия Фото: PA Images / Getty Images 1988 год. Линда Пьетюрсдоуттир, Исландия Фото: PA Images / Getty Images 1989 год. Анета Креглицка, Польша Фото: Miss World Ltd 1990 год. Джина Толлесон, США Фото: Miss World Ltd 1991 год. Нинибет Леаль, Венесуэла Фото: Miss World Ltd 1992 год. Юлия Курочкина, Россия Фото: PA Images / Getty Images 1993 год. Лиза Ханна, Ямайка Фото: AP 1994 год Айшвария Рай, Индия Фото: Reuters 1995 год. Жаклин Агилера, Венесуэла Фото: Reuters 1996 год. Ирене Склива, Греция Фото: Reuters 1997 год. Диана Хейден, Индия Фото: Reuters 1998 год. Линор Абарджиль, Израиль Фото: Reuters 1999 год. Йукта Муки, Индия Фото: Reuters 2000 год. Приянка Чопра, Индия Фото: Reuters 2001 год. Агбани Дарего, Нигерия Фото: Juda Ngwenya / Reuters 2002 год. Азра Акын, Турция Фото: Reuters 2003 год. Розанна Дэвисон, Ирландия Фото: Reuters 2004 год. Мария Хулия Мантилья, Перу Фото: Greg Baker / AP 2005 год. Уннюр Бидна Вильхьяульмсдоуттир, Исландия Фото: Nir Elias / Reuters 2006 год. Татьяна Кухаржова, Чехия Фото: Czarek Sokolowski / AP 2007 год. Чжан Цзылинь, Китай Фото: Zhao Yingquan / Xinhua / AP 2006 год. Ксения Сухинова, Россия Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото 2009 год. Кайяне Алдорино, Гибралтар (Великобритания) Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters 2010 год. Александрия Миллс, США Фото: Alexander F. Yuan / AP 2011 год. Ивиан Саркос, Венесуэла Фото: Paul Hackett / Reuters 2012 год. Юй Вэнься, Китай Фото: Andy Wong / AP 2013 год. Меган Янг, Филиппины Фото: Toby Melville / Reuters 2014 год. Ролин Страусс, ЮАР Фото: Joel Ryan / Invision / AP 2015 год. Мирея Лалагуна Ройо, Испания Фото: Stringer / Reuters 2016 год. Стефани Дель Валье, Пуэрто-Рико (США) Фото: Joshua Roberts / Reuters 2017 год. Мануши Чхиллар, Индия Фото: Mahesh Kumar A. / AP 2018 год. Ванесса Понсе, Мексика Фото: Jason Lee / Reuters 2019 год. Тони-Энн Сингх, Ямайка Фото: Joel C Ryan / Invision / AP 2022 год. Каролина Белявская, Польша Фото: Ricardo ARDUENGO / AFP / East News 2024 год. Кристина Пышкова, Чехия Фото: Rajanish Kakade / AP 2025 год. Сучата Чуангсри, Таиланд Фото: Raquel Cunha / Reuters Следующая фотография 1 / 74 1951 год. Керстин Хоканссон, Швеция Фото: PA Images / Getty Images 1952 год. Май-Луиза Флудин, Швеция Фото: Hulton-Deutsch Collection / Corbis / Getty Images 1953 год. Дениз Перье, Франция Фото: Thurston Hopkins / Picture Post / Hulton Archive / Getty Images 1954 год. Антигона Костанда, Египет Фото: PA Images / Getty Images 1955 год. Сусана Дёйм, Венесуэла Фото: PA Images / Getty Images 1956 год. Петра Шюрманн, ФРГ Фото: ullstein bild / Getty Images 1957 год. Фестиваль бикини. Начало В 1951 году правительство послевоенной Великобритании, желая вернуть у нации веру в будущее и продемонстрировать успехи восстановления страны, организовало ряд масштабных выставок и ярмарок, которые под общим названием «Фестиваль Британии» (Festival of Britain) представляли достижения в науке, промышленности, культуре, искусстве и моде. Лондон готовился к приему миллионов туристов, и местные компании стремились проявить себя. Эрик Морли, рекламный агент фирмы Mecca Ltd, которая владела несколькими танцевальными залами и клубами, организовал конкурс красоты, и не всебританский, а международный. За основу он взял демонстрации входивших в моду открытых купальников. Помимо 22 соотечественниц Морли пригласил пять королев красоты из Дании, Франции, Голландии, Швеции и США. Победу в конкурсе одержала 22-летняя дочь стокгольмского полицейского Керстин Хоканссон. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 1960-х создатель конкурса «Мисс Мира» Эрик Морли (на фото) превратился в одну из самых влиятельных фигур мирового шоу-бизнеса. До конца жизни он оставался председателем оргкомитета конкурса. В 2000 году в возрасте 82 лет господин Морли скончался и дело продолжила его жена Джулия, которая в свое время тоже была королевой красоты

Фото: PA Images / Getty Images Проведенный Морли «конкурс бикини» стал главной темой бульварных газет, и решение превратить разовую акцию в ежегодное явление шоу-бизнеса было принято достаточно быстро. Вот только от бикини пришлось отказаться сразу — «бесстыдный» конкурс осудил католический мир во главе с папой Пием XII. С 1952 года конкурсантки выступали в закрытых купальниках, а с 2015-го дефиле и вовсе убрали из программы.

«Мисс мира» — первый ежегодный конкурс красоты, но не первый конкурс красоты в истории. Первым международным конкурсом принято считать мероприятие, проведенное в 1888 году в бельгийском городе Спа. Называлось оно Concours de Beaute (франц. «Конкурс красоты»). Красавиц отбирали по фотографиям. Из 350 девушек повезло 21. Им запрещалось появляться на публике, жили они в отдельном крыле городской гостиницы, а в здание театра, в котором проходил конкурс, красавиц доставляли в закрытых экипажах. Победительницей стала 18-летняя жительница Гваделупы Берта Сукаре. Наградили ее огромной по тем временам суммой в 5 тыс. франков. Постепенно подобные конкурсы начали организовывать и в других странах, однако с началом Первой мировой войны они сошли на нет.

Фотогалерея История бикини Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дизайнер Луи Реар создавал скромные купальные костюмы с 1925 года, но после Второй мировой войны понял, что с возвращением мира люди снова хотят наслаждаться жизнью. 5 июля 1946 года впервые была представлена новая модель купального костюма «бикини», состоявшего из узкого бюстгальтера и коротких плавок

На фото (слева направо): Пэт Холл в модели «дамские пояс-панталоны», Джин Линард в модели из искусственного шелка и Мэри Бланшард в модели из нейлона Фото: AP Название купальнику было дано в честь атолла Бикини в Тихом океане, на котором США незадолго до создания первого открытого купальника в 1946 году проводили ядерные испытания

На фото: участницы олимпийской сборной Норвегии по гимнастике Фото: AP После того, как героиня Брижит Бардо в фильме «И Бог создал женщину» (1956) появилась на экране в бикини, популярность купальника резко выросла Фото: Inc / Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo В СССР в те годы мало что можно было купить из готовой одежды, потому купальники чаще всего шились из подручных материалов (ситец, сатин, трикотаж) по выкройкам из западных журналов. В моде, например, были вязаные купальники на завязках. Бикини СССР не закупал принципиально — власти такую модель считали непристойной Фото: Э. Лаповок / Фотоархив журнала «Огонёк» Реар представил свою модель в популярном плавательном бассейне в Париже на танцовщице Мишелин Бернардини. СМИ писали, что этот купальник «расказывает о женщине все, кроме девичьей фамилии ее матери»

Кэрол Меррилл в модели «Cole of California» и Тереза Болдуин в короткой модели из черного бархата Фото: AP / EW Считается, что большую роль в популяризации бикини сыграла Мэрилин Монро Фото: Interfoto / ТАСС В 1970-е годы импортные купальники уже можно было купить в СССР (кроме моделей с низкими трусиками), но достать красивые бикини — с трудом. Бикини женщины по-прежнему шили сами или переделывали из высоких трусиков, а в продаже были модели только чуть ниже талии Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Теперь бикини, когда-то национальное сокровище Франции, стало основной пляжной одеждой в мире. Подсчитано, что бразильские девушки, загорающие на пляжах Рио, покупают в год 5-6 бикини и имеют в среднем около 15 Фото: Reuters / Tim Wimborne «Живая надпись» COSMO, созданная при участии 1010 женщин, одетых в бикини, попала в Книгу рекордов Гиннесса в 2007 году Фото: Reuters Сейчас сложно поверить, но когда танцовщица Мишелин Бернардини, впервые представившая новую модель купальника в 1946 году, претендовала на звание «Мисс мира», но ее исключили из конкурса за дефиле в крошечном купальнике, назвав «аморальной». Сейчас выход в «аморальных» купальниках является обязательным для всех участниц Фото: Коммерсантъ / Леся Полякова / купить фото В штате Вашингтон на горнолыжном курорте «Кристал Маунтин» устраиваются соревнования среди лыжников и сноубордистов, одетых в яркие купальники и шорты, что является принципиальным условием участия в спуске Фото: Reuters / David Ryder Бикини является «рабочей» одеждой так называемых «ринг-герлз» в боксе и других боевых искусствах. В последние годы эта традиция вызывала все больше протестов феминисток, и на некоторых турнирах была отменена Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Бикини является также официальной формой для участниц соревнований по бодибилдингу

На фото (слева направо): Анита Хегедус, Петра Шебени и Агнес Мудра Фото: Bernadett Szabo / Reuters В легкой атлетике купальники также являются официальной формой для выступлений Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев / купить фото В купальниках можно не только плавать в воде, но и драться в грязи Фото: Reuters Участница Всероссийского молодежного образовательного форума «Селигер» Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский / купить фото Флешмоб в поддержку инициатив президента России Дмитрия Медведева в Новопушкинском сквере в Москве в 2011 году Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото Женщин в бикини можно увидеть даже во время Крещенских купаний Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото В середине 1980-х годов страх получить рак кожи заставлял многих женщин прятаться от солнечных лучей, и на пляжи на некоторое время вернулись закрытые купальники. Но бикини никогда не выходило из моды Фото: AP / Jae C. Hong За более чем полвека существования модели бикини становились все более смелыми

На фото: топ-модель Наоми Кэмпбелл Фото: Nice Matin / ABACAPRESS.COM / ТАСС Купальники-бикини пользуются большой популярностью даже на социалистической Кубе Фото: Reuters / Claudia Daut Давно прошли те времена, когда подобный фасон считался развратным и провокационным Фото: Reuters / Alessando Garofalo Участницы «забега Санта-Клауса» в Будапеште Фото: Reuters / Laszlo Balogh Сейчас дизайнерам очень помогают новые ткани с лайкрой. Лайкра делает купальники более удобными: они визуально корректируют фигуру, поэтому их могут носить женщины разной комплекции Фото: AP / Mikhail Metzel Свадьба членов клуба любителей моржевания, невеста — в бикини Фото: Reuters / Ilya Naymushin Поначалу бикини шили из ситца или хлопка, после их заменили более современные материалы. Сейчас же в ход идут даже салатные листья Фото: AP / Lee Jin-man Девушки носят бикини даже в мусульманских странах

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В большинстве случаев, чтобы представить страну на конкурсе «Мисс Мира», девушка должна выиграть официальный национальный конкурс красоты. На фото — конкурс «Мисс Венесуэла», 1997 год

90–60–90. Почти Основываясь на данных из открытых источников, доступных анкетах и фотографиях победительниц конкурса с 1951 года, можно составить собирательный портрет «мисс мира»: 20-летняя шатенка с карими глазами, ростом 174,3 см, весом 56,8 кг. Объем груди 88,1 см, талии — 61,3 см, бедер — 89,7 см. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 1959 году «Мисс мира» впервые транслировали по телевидению. К тому времени конкурс обзавелся правилами, по которым проводится, не без исключений, до сих пор.

В конкурсе могут участвовать победительницы национальных соревнований, имеющих особое лицензионное соглашение с организаторами (The Miss World Organization). В течение года «мисс мира» может использовать свой титул и свою внешность только по согласованию с организаторами.

Часть доходов «мисс мира» должна передавать организаторам, также она обязана принимать участие в их рекламных и благотворительных мероприятиях. По традиции королева красоты один год должна прожить в Лондоне.

Участницам конкурса запрещено появляться или фотографироваться в обнаженном виде. Конкурсантки не могут быть моложе 17 и старше 24 лет, а также ниже 172 см. Исключение: самой невысокой за всю историю конкурса была «мисс мира–1963» с Ямайки Кэрол Кроуфорд, чей рост составлял 160 см.

Девушки должны быть незамужними и бездетными, а также не могут вступать в брак или рожать детей, пока действует контракт. В 1974 году победительница конкурса англичанка Хелен Морган была лишена титула, когда выяснилось, что у нее есть ребенок.

Конкурс обычно проводится в три этапа. Вначале на сцену группами по 10–12 человек выходят все участницы, и их представляют жюри и публике. Затем проводится полуфинал, в который жюри отбирает десять девушек. Для финального конкурса выделяют пять девушек, одна становится «мисс мира», еще две — «вице-мисс».

Фотогалерея Финал «Мисс мира-2025» Тайка Опал Сучата Чуангсри победила в 72-м международном конкурсе красоты «Мисс мира» Фото: Mahesh Kumar A. / AP У себя на родине Сучата Чуангсри известна как модель и волонтер в организациях, помогающих больным раком груди. Также она изучает международные отношения в университете Тхаммасат Фото: Francis Mascarenhas / Reuters В 2024 году Сучата Чуангсри стала третьей на конкурсе «Мисс Вселенная» в Мехико, но отказалась от титула ради участия в конкурсе «Мисс мира» Фото: DIVYAKANT SOLANKI / EPA / TASS «Мисс мира-2024» Кристина Пышкова из Чехии вручает корону участнице из Эфиопии Хассет Дередже Адмассу, которая стала первой вице-мисс Фото: Mahesh Kumar A. / AP Второй вице-мисс стала участница из Польши Майя Клайда Фото: Mahesh Kumar A. / AP Титул третьей вице-мисс досталась Орели Жоахим из Мартиники Фото: Mahesh Kumar A. / AP Участницы из Индии и Турции Нандини Гупта и Идил Билген Фото: Francis Mascarenhas / Reuters Слева направо: Гваделупе Аломар (Аргентина), Джессика Педросо (Бразилия), Орели Жоахим (Мартиника), Валерия Перес (Пуэрто-Рико) и Афина Кросби (США) Фото: Francis Mascarenhas / Reuters Слева направо: Исси Принцесс (Камерун), Хассет Дередже Адмасу (Эфиопия), Сельма Каманья (Намибия), Джой Мохисола Райми (Нигерия) и Ламис Редисси (Тунис) Фото: Mahesh Kumar A. / AP Слева направо: Жасмин Стрингер (Австралия), Нандини Гупта (Индия), Нада Кусса (Ливан), Кришна Гравидез (Филиппины) и Сучата Чуангсри (Таиланд) Фото: Mahesh Kumar A. / AP Слева направо: Жасмин Герхардт (Ирландия), Кьяра Эспозито (Италия), Майя Клайда (Польша), Мария Мельниченко (Украина) и Милли-Мэй Адамс (Уэльс) Фото: Mahesh Kumar A. / AP