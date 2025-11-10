Николя, выходи!

10 ноября Николя Саркози будет освобожден и помещен под домашний судебный контроль. Парижский апелляционный суд удовлетворил ходатайство об освобождении бывшего президента Франции, заключенного с 21 октября в тюрьму Ла-Санте. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Фото: Stephane Mahe / Reuters Бывший президент Франции Николя Саркози

Почти три недели спустя после своего заключения в тюрьму Ла-Санте Николя Саркози будет спать не в камере, а у себя дома. Он освобожден в ожидании рассмотрения его апелляции. Сегодня, 10 ноября, Парижский апелляционный суд рассмотрел ходатайство бывшего президента Франции о выходе на свободу и согласился с его адвокатами.

Основанием для освобождения послужили юридические нормы о предварительном заключении: поскольку дело находится на стадии апелляции, содержание под стражей допускается лишь в крайнем случае — например, когда есть серьезный риск побега или давления на свидетелей. Видимых оснований суд не усмотрел, тем самым заодно поставив под сомнение предыдущее решение судей, состоявшееся в сентябре. Адвокаты Саркози еще тогда подчеркивали, что их клиент никуда не собирается бежать, давно не участвует в политической жизни страны, не влияет на свидетелей и находится под полным контролем судебных властей.

Арест и заключение экс-президента после приговора за «участие в преступном сообществе» в рамках дела о ливийском финансировании президентской кампании 2007 года вызвали во Франции оживленные споры и разделили общественное мнение.

Напомним, 25 сентября Парижский исправительный суд приговорил Николя Саркози к пяти годам лишения свободы без условного срока. Суд признал его виновным в том, что он сознательно допустил действия своих ближайших соратников, добивавшихся у ливийского режима Муаммара Каддафи тайного финансирования его президентской кампании 2007 года. Саркози подал апелляцию на приговор. Однако суд постановил немедленно привести наказание в исполнение — это означало, что бывший президент должен был начать отбывать срок, не дожидаясь итогов апелляции. Такое решение стало беспрецедентным в истории Французской Республики. Левые открыто радовались унижению политического противника, правые сожалели о том, что решение суда идет вразрез с гуманностью и логикой.

С тех пор из трех обвиняемых, приговоренных к немедленному заключению под стражу 25 сентября, апелляционный суд уже освободил одного — бывшего банкира Вахиба Насера. Однако посредник в сделках Александр Джюри, приговоренный к шести годам тюрьмы и штрафу в €3 млн, остается за решеткой. Судьи сочли, что 66-летний франко-алжирский бизнесмен располагает «возможностями для выезда за пределы страны», что создает риск побега.

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Николя Саркози в день его заключения в тюрьму

Бывший глава государства не присутствовал сегодня в зале суда. В ходе заседания Николя Саркози выступал по видеосвязи из своей камеры в парижской тюрьме Ла-Санте. Зато присутствовали его сын Жан Саркози и супруга Карла Бруни, пришедшие поддержать его во время слушаний.

«Это испытание было мне навязано»,— заявил Николя Саркози по видеосвязи. «Я отдаю себе отчет в серьезности предъявленных мне обвинений. Но хочу, чтобы суд убедился в одном: я никогда не имел безумной идеи просить Каддафи о каком бы то ни было финансировании. Я никогда не признаю того, чего не совершал. Я не мог себе представить, что узнаю тюрьму в семьдесят лет. Это тяжело… изнурительно. Я француз, я люблю свою страну, моя семья во Франции. Я борюсь за то, чтобы восторжествовала истина. Я исполню все, что потребует от меня правосудие, как всегда это делал». И завершил свое выступление словами: «Хочу отдать дань уважения тюремному персоналу, который проявил исключительную человечность и помог сделать этот кошмар более терпимым».

В итоге даже прокуратура попросила суд освободить Николя Саркози под строгий судебный контроль. После нескольких часов совещаний, так и было сделано.

Двадцать дней экс-президент находился в камере парижской тюрьмы. Как иллюстрация непреклонности и непредвзятости правосудия, скажут одни. Как пример удивительной упертости судебной системы, скажут другие. Стоило ли тратить столько сил, рассыпаться в таком количестве мнений, защищать решение, опровергать его — только для того, чтобы с триумфом доставить семидесятилетнего политика в тюрьму с книгой «Граф Монте-Кристо» под мышкой и с таким же триумфом отпустить его домой менее чем через три недели? И чтобы, если апелляция, на которую рассчитывают его защитники, будет отклонена, повторить этот спектакль еще раз?

Забавно, что суд, обязав Николя Саркози отмечаться в полиции (можно ли это будет делать во время традиционных утренних пробежек?), запретил ему встречаться с министром юстиции Жеральдом Дарманеном. Тот, воспользовавшись своим правом главы судебного корпуса и службы исполнения наказаний, навестил Николя Саркози в узилище, вызвав гнев судей и, конечно, левых политиков, подозревавших, что по давней дружбе он мог принести ему пирожные. Представители «Непокорившейся Франции» (LFI) тоже рвались в тюрьму, чтобы проконтролировать, не слишком ли роскошны условия содержания заключенного, но к Саркози их не пустили.

Суд постановил, что экс-президент может покинуть Ла-Санте уже сегодня. Сто процентов, что в тюрьме вздохнут с облегчением: держать у себя Николя Саркози оказалось большой проблемой. На месте администрации я бы не принял от опального политика даже вежливого «до свидания».

Алексей Тарханов