Настало время «настоящего» альбома Дельфина — «Зла нет». И в нем Дельфин в очередной раз открылся с новой стороны. Первая песня «Шелк» начинается с солирующего саксофона. В интервью, сопровождавших выход альбома «Зла нет», Дельфин признается в симпатиях к инструментальной группе Morphine — коллективу, к которому в изначальном смысле применимо определение «культовый», то есть широко известный в узких кругах.