Закупка стала ответом на многолетнее ухудшение состояния сетей. В августе 2025 года власти ввели в Волгодонске режим повышенной готовности из-за износа коммунальной инфраструктуры. По данным, которые тогда озвучил замгубернатора Ростовской области Владимир Ревенко, износ наиболее проблемных канализационных участков М-34, М-11 и М-7 превышал 85%. Они обеспечивают отвод стоков от десяти кварталов новой части города, где живут более 66 тыс. человек. Проектная документация на ремонт получила положительное заключение госэкспертизы, а сметную стоимость трех участков оценивали более чем в 326 млн руб.