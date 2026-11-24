Власти направят 367 млн рублей на ремонт аварийных коллекторов Волгодонска
Закупка стала ответом на многолетнее ухудшение состояния сетей
Администрация Волгодонска объявила конкурс на капитальный ремонт пяти аварийных участков магистральной канализации общей протяженностью 2,55 км. Начальная цена контракта — 367,21 млн руб., заявки принимаются до 10 декабря. Итоги конкурса планируют подвести 14 декабря. Подрядчику перечислят аванс в размере 30% цены контракта. Эти данные указаны в карточке закупки в Единой информационной системе госзакупок.
Работы охватят коллекторы М-34, М-30, М-26, М-11 и М-7. Заказчиком выступает муниципальный департамент строительства, конкурс проводит городская администрация. Участникам нужно подтвердить опыт ремонта или строительства линейных объектов: стоимость завершенных работ должна составлять не менее 20% начальной цены нынешнего контракта — около 73,4 млн руб. При оценке заявок цена даст 60% баллов, квалификация участника — 40%.
Закупка стала ответом на многолетнее ухудшение состояния сетей. В августе 2025 года власти ввели в Волгодонске режим повышенной готовности из-за износа коммунальной инфраструктуры. По данным, которые тогда озвучил замгубернатора Ростовской области Владимир Ревенко, износ наиболее проблемных канализационных участков М-34, М-11 и М-7 превышал 85%. Они обеспечивают отвод стоков от десяти кварталов новой части города, где живут более 66 тыс. человек. Проектная документация на ремонт получила положительное заключение госэкспертизы, а сметную стоимость трех участков оценивали более чем в 326 млн руб.
Теперь город включил в конкурс еще два коллектора и увеличил общий объем работ до пяти участков. В сентябре городская дума при корректировке бюджета предусмотрела на восстановление аварийных сетей 268 млн руб. на 2027 год и еще 48,3 млн руб. на 2028 год. При этом начальная цена конкурса — 367,21 млн руб. — выше этих двух бюджетных сумм вместе взятых.
В ноябрьском отчете главы города Дмитрия Вельможко ремонт пяти коллекторов общей протяженностью около 2,5 км также назван задачей на 2027 год. Власти связывают необходимость работ с авариями и провалами грунта: в частности, в мае на улице Кошевого обнаружили провал над участком М-26. Водоканал начал там замену 57 метров трубопровода, залегающего глубже шести метров. Новый конкурс касается более масштабного ремонта: он должен восстановить пять магистральных участков, от которых зависит работа городской системы водоотведения.