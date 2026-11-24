Курганинский районный суд приговорил 63-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.