Пенсионера из Курганинского района осудили за изнасилование
Курганинский районный суд приговорил 63-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Суд установил, что в сентябре 2026 года подсудимый, находясь в доме своей знакомой в состоянии алкогольного опьянения, напал на женщину и, применив физическую силу и угрожая убийством, изнасиловал ее. В судебном заседании фигурант полностью признал вину.
Суд приговорил пенсионера к пяти годам колонии общего режима и ограничению свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил.