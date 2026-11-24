Главное на рынке недвижимости к утру 24 ноября
Совет директоров «Самолета» объявил о заседании по реструктуризации долга
Совет директоров «Самолета» 23 ноября провел заседание, на котором рассмотрел вопрос реструктуризации корпоративного долга. Речь идет о проведении крупных сделок. По итогам совет должен был определить цену выкупа бумаг у акционеров, не согласных с решением. Одновременно в повестке заседания компания раскрыла, что совет директоров покинул очередной, третий по счету участник. Его имя не раскрывается. Об итогах заседания пока также не сообщалось.
Девелопер «Эталон» выставил на продажу два земельных участка площадью 2,2 га в Нагатинской пойме в Москве, где можно будет возвести жилой комплекс на 96 тыс. кв. м. Один из лотов входит в четвертую очередь жилого комплекса «Нагатино Ай-Лэнд». Соседний участок должен быть освоен по программе комплексного развития территорий. Как сообщили «РИА Недвижимость» в компании, площадки продаются, чтобы сделать земельный портфель сбалансированным. Полученные средства направят на проработку других перспективных участков. В «Нагатино Ай-Лэнд» сданы две очереди. Еще две находятся на стадии строительства.
ООО «Дэнир», связанное с производителем мясной продукции «Велком», признано победителем аукциона по продаже купеческого особняка XVIII века на Пятницкой улице в Москве. Компания предложила за здание площадью 1 тыс. кв. м 620,68 млн руб. при начальной стоимости лота 263 млн руб. Продавец — АО «Центр управления городским имуществом», управляющее объектами недвижимого имущества Москвы.
Продажи девелопера «Брусника» за десять месяцев 2026 года увеличились на 35% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На фоне улучшения финансовых показателей рейтинговое агентство АКРА изменило прогноз по кредитному рейтингу компании с негативного на стабильный, подтвердив его на уровне А-(RU). В АКРА отметили, что рост продаж связан в том числе с эффективной реализацией земельного банка. При этом темпы продаж соответствуют увеличению объемов строительства, что позволяет компании реализовывать расширяющийся портфель проектов даже в условиях слабого рынка.
По итогам года средняя стоимость строительства гостиничной недвижимости составит 287 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 14% больше год к году, следует из исследования IBC Real Estate. В будущем показатель продолжит расти: в 2027 году он увеличится на 6% год к году, до 303 тыс. руб. за 1 кв. м, в 2028 году — еще на 4%, до 315 тыс. руб. за 1 кв. м. В структуре затрат на возведение гостиницы наибольшая доля приходится на фасад — 15% от общей стоимости строительства, или 41,9 тыс. руб. за 1 кв. м, на внутренние инженерные сети — 12% затрат, или 35,1 тыс. руб. за 1 кв. м, на мебель и оборудование — 11%, или 30,4 тыс. руб. за 1 кв. м, пишет «Ъ».