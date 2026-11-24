Девелопер «Эталон» выставил на продажу два земельных участка площадью 2,2 га в Нагатинской пойме в Москве, где можно будет возвести жилой комплекс на 96 тыс. кв. м. Один из лотов входит в четвертую очередь жилого комплекса «Нагатино Ай-Лэнд». Соседний участок должен быть освоен по программе комплексного развития территорий. Как сообщили «РИА Недвижимость» в компании, площадки продаются, чтобы сделать земельный портфель сбалансированным. Полученные средства направят на проработку других перспективных участков. В «Нагатино Ай-Лэнд» сданы две очереди. Еще две находятся на стадии строительства.