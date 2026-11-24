Поезда и автобусы свяжут Кубань и Крым на время ограничений на мосту
Из-за временного ограничения движения автомобилей по Крымскому мосту для пассажиров организовали альтернативную схему поездок между Краснодарским краем и Крымом. Железнодорожная часть моста продолжает работать в полном объеме. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Основной маршрут предполагает поездку поездами «Таврия» компании «Гранд Сервис Экспресс» с пересадкой на автобусы. Расписание автобусных рейсов синхронизировано с прибытием и отправлением поездов.
Пассажирам, которые приобрели билеты до Симферополя, Севастополя, Владиславовки или Семи Колодезей, отдельно покупать автобусный талон не нужно. Если билет оформлен до Керчи, для дальнейшей поездки по Крыму потребуется отдельный талон на автобус.
Также между Анапой и Керчью, а также Таманью и Керчью курсируют пригородные поезда Южной пригородной пассажирской компании. В обратном направлении из Крыма в Краснодарский край действует аналогичная схема перевозок.
Пассажирам необходимо иметь при себе оригиналы документов, удостоверяющих личность.