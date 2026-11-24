Пассажирам, которые приобрели билеты до Симферополя, Севастополя, Владиславовки или Семи Колодезей, отдельно покупать автобусный талон не нужно. Если билет оформлен до Керчи, для дальнейшей поездки по Крыму потребуется отдельный талон на автобус.