На территории Воронежа и пригородных районов (Воронежская агломерация), как ключевой зоны инвестактивности, определены земли для вовлечения в оборот под жилищное строительство, «градпотенциал которых составляет 2,5 млн кв. м». Дополнительно в рамках совместной работы с региональным управлением Росреестра по проекту «Земля для стройки» выявлено порядка 5250 га земель, пригодных для строительства жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщили в облправительстве 24 ноября.