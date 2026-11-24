В Воронежской области выявили более 5 тысяч га для строительства жилья
На территории Воронежа и пригородных районов (Воронежская агломерация), как ключевой зоны инвестактивности, определены земли для вовлечения в оборот под жилищное строительство, «градпотенциал которых составляет 2,5 млн кв. м». Дополнительно в рамках совместной работы с региональным управлением Росреестра по проекту «Земля для стройки» выявлено порядка 5250 га земель, пригодных для строительства жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщили в облправительстве 24 ноября.
Вопрос обсуждался на еженедельном оперативном совещании, которое провел врио губернатора Сергей Трухачев. Докладчиком выступил министр архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков. По его словам, более 2 тыс. участков в регионе были проанализированы в рамках выполнения поручения заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина по наращиванию градостроительного потенциала.
«В генеральные планы внесены изменения для выделения участков льготным категориям граждан, в первую очередь — участникам СВО»,— отметили в облправительстве.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» рассказывал, что группа компаний «Выбор» (бывшего депутата воронежской облдумы Александра Цыбаня) начала разработку архитектурно-градостроительной концепции для комплексного развития территории площадью 15,7 га на Московском проспекте, 179 в Воронеже. Проект предполагает строительство до 150 тыс. кв. м жилья, детских садов и школы.