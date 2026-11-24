По данным синоптиков, с 22:00 24 ноября до 18:00 27 ноября местами ожидаются гололедно-изморозевые явления и налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах возможно образование гололедицы. До вечера 27 ноября также прогнозируются порывы ветра до 15–20 м/с.