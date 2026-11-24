В Ростовской области ожидаются снег и гололедица до конца недели
В Ростовской области до вечера 27 ноября прогнозируют снег, гололедицу и сильный ветер. Ухудшение погоды может осложнить дорожную обстановку. Об этом сообщает Росгидромет.
По данным синоптиков, с 22:00 24 ноября до 18:00 27 ноября местами ожидаются гололедно-изморозевые явления и налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах возможно образование гололедицы. До вечера 27 ноября также прогнозируются порывы ветра до 15–20 м/с.
В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Ростовской области призвала водителей и пешеходов быть внимательнее. Автомобилистам следует учитывать, что на скользкой дороге увеличивается тормозной путь.
Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только в установленных местах, не выходить на проезжую часть из-за припаркованных машин и использовать световозвращающие элементы в условиях плохой видимости. Родителям советуют напомнить детям о правилах безопасности зимой и не допускать игр вблизи дорог.