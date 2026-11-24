Около 20 улиц Краснодара в Западном округе остались без света
В Западном округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии, без света остались около 20 улиц. Об этом сообщает ЕДДС города.
Без электроэнергии остались улицы: Аэродромная, Бабушкина, Власова, Воровского, Гагарина, Гаврилова, Герцена, Карла Маркса, Красноармейская, Красных Партизан, Кропоткина, Одесская, Передерия, Рылеева, Тургенева, Хакурате и Энгельса. Причиной отключения стала сработавшая защита на линии 6-10 кВ, отключены 18 трансформаторных подстанций.
В данный момент на месте работает аварийная бригада.