За 509,2 тыс. руб. (63,52 тыс. руб. в 2026 году и 445,68 тыс. руб. в 2027-м) неуказанный в карточке договора подрядчик поставит предприятию 38 тыс. «чопиков». Срок исполнения договора — 31 июля 2027 года. Найти данные о закупке “Ъ” не удалось.