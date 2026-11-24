38 тысяч деревянных «чопиков» закупил водоканал Саратова
Цена контракта составила 500 тысяч рублей
МУПП «Саратовводоканал» заключило контракт на поставку «клиньев деревянных». “Ъ” нашел подробности в ЕИС «Госзакупки».
За 509,2 тыс. руб. (63,52 тыс. руб. в 2026 году и 445,68 тыс. руб. в 2027-м) неуказанный в карточке договора подрядчик поставит предприятию 38 тыс. «чопиков». Срок исполнения договора — 31 июля 2027 года. Найти данные о закупке “Ъ” не удалось.
Каждый раз водоканал покупал клинья по ФЗ-223. Закон подразумевает, что заказчик имеет право не публиковать в ЕИС подробную информацию о закупке и договоре.