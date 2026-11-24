В Татарстане 25 ноября ожидаются метель и гололед
В Татарстане в ночь на 25 ноября ожидаются осадки в виде снега и дождя. Местами возможны метель и гололед. Днем осадки ослабеют, местами пройдет небольшой снег, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7–12 м/с. Ночью и утром порывы могут достигать 16–21 м/с. На дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 0…-3 градуса, днем — от -1 до +4 градусов.
В Казани ночью также прогнозируются сильные осадки в виде снега, местами метель. Температура опустится до -1…-3 градусов. Днем существенных осадков не ожидается. Воздух прогреется до -1…+1 градуса. Ветер ночью — 7–12 м/с с порывами до 15–18 м/с, днем — 7–12 м/с. На дорогах возможны гололедица и мокрый снег.