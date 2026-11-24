В Казани ночью также прогнозируются сильные осадки в виде снега, местами метель. Температура опустится до -1…-3 градусов. Днем существенных осадков не ожидается. Воздух прогреется до -1…+1 градуса. Ветер ночью — 7–12 м/с с порывами до 15–18 м/с, днем — 7–12 м/с. На дорогах возможны гололедица и мокрый снег.