В Волгодонске врачи провели экстренную операцию ребенку, который проглотил 19 магнитных шариков и деталь от игрушки. Инородные тела обнаружили во время обследования в городской больнице скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.