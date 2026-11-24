В Волгодонске ребенку экстренно удалили из желудка 15 магнитов
В Волгодонске врачи провели экстренную операцию ребенку, который проглотил 19 магнитных шариков и деталь от игрушки. Инородные тела обнаружили во время обследования в городской больнице скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Ребенок поступил в больницу с жалобами на сильную боль в животе. Рентген показал, что в пищеварительном тракте находятся 19 магнитных шариков диаметром 12 мм и пластиковая деталь от игрушки.
Удалить инородные тела без хирургического вмешательства не удалось. Во время операции врачи извлекли 15 магнитов и пластиковую деталь из желудка, еще четыре магнита — из тонкого кишечника.
Сейчас ребенок остается под наблюдением медиков. Его состояние оценивается как удовлетворительное.