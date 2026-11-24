В Ростовской области завершили расследование уголовного дела о незаконном получении выплат по социальным контрактам. По версии следствия, бывшая сотрудница управления социальной защиты населения Батайска и еще девять человек похитили из регионального бюджета 2,7 млн руб. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Ростовской области.