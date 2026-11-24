В Батайске десять человек обвиняют в хищении 2,7 млн рублей на соцконтрактах
В Ростовской области завершили расследование уголовного дела о незаконном получении выплат по социальным контрактам. По версии следствия, бывшая сотрудница управления социальной защиты населения Батайска и еще девять человек похитили из регионального бюджета 2,7 млн руб. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Ростовской области.
По данным следствия, в 2022–2023 годах бывший главный специалист управления соцзащиты использовала служебное положение для оформления выплат гражданам, которые не имели права на государственную помощь. Один из участников группы подыскивал таких заявителей, а сотрудница вносила в документы заведомо недостоверные сведения об их материальном положении.
Деньги, выделенные на основании социальных контрактов для организации предпринимательской деятельности, участники распределяли между собой и тратили по своему усмотрению. Следствие установило девять эпизодов мошенничества. Ущерб бюджету Ростовской области оценили в 2,75 млн руб.
В зависимости от роли каждому из десяти фигурантов предъявлено обвинение по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Ранее бывшая сотрудница управления уже была осуждена к лишению свободы за аналогичные преступления. Нынешнее уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.