В госпрограмме также закрепили параметры модернизации полигона «Скоково». По концессионному соглашению с АО «Скоково» рядом с полигоном построят мусоросортировочный комплекс мощностью 60 тыс. т в год и участок компостирования органических отходов мощностью 160 тыс. т в год. Оба объекта планируют запустить в 2028 году. Как сообщал «Ъ-Ярославль», общий объем инвестиций по концессии оценивался в 6,7 млрд руб. Согласно постановлению, работы по концессии профинансируют без привлечения средств федерального и областного бюджетов.