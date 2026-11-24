Финансирование экопрограммы Ярославской области увеличили на 1 млрд рублей
Правительство Ярославской области увеличило финансирование региональной программы «Охрана окружающей среды» на 2024–2030 годы на 1 млрд руб. — до 2,81 млрд руб. Это следует из постановления правительства от 23 ноября.
Основная часть прибавки приходится на развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На возмездные займы организациям, работающим в этой сфере, в программе предусмотрен 1 млрд руб. из областного бюджета — 100 млн руб. в 2026 году и 900 млн руб. в 2027-м. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», министр финансов области Алексей Долгов говорил, что средства предоставят будущему регоператору под низкую ставку через региональный фонд развития. В ноябре власти заключили соглашение на десять лет с ООО «Ярославский экологический оператор».
В госпрограмме также закрепили параметры модернизации полигона «Скоково». По концессионному соглашению с АО «Скоково» рядом с полигоном построят мусоросортировочный комплекс мощностью 60 тыс. т в год и участок компостирования органических отходов мощностью 160 тыс. т в год. Оба объекта планируют запустить в 2028 году. Как сообщал «Ъ-Ярославль», общий объем инвестиций по концессии оценивался в 6,7 млрд руб. Согласно постановлению, работы по концессии профинансируют без привлечения средств федерального и областного бюджетов.