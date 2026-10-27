Субъекту по обращению с ТКО в Ярославской области дадут 1 млрд в кредит
1 млрд руб. на обеспечение деятельности субъекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Ярославской области будет предоставлен в кредит. Об этом на заседании областной думы 27 октября сообщил министр финансов области Алексей Долгов. Вопрос об обеспечении реформы задал депутат Василий Бобков.
«Финансирование будем осуществлять через наш региональный фонд развития — предоставлять средства будущему оператору в качестве заемных, под низкую ставку: 100 млн руб. в этом году и 900 млн руб. в следующем»,— сказал Алексей Долгов.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что министерство лесного хозяйства и природопользования утвердило паспорт комплекса мероприятий «Комплексное развитие сферы обращения с ТКО в Ярославской области» с финансированием 1 млрд руб. До 1 декабря субъект в сфере обращения с ТКО должен заключить договоры на приобретение в лизинг спецтехники и оборудования для сбора отходов.
В начале сентября региональные власти создали новое предприятие — ООО «Ярославский экологический оператор». Регоператор по обращению с ТКО сменится с начала 2027 года.