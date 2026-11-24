Параметры главного финансового документа были скорректированы после того, как Государственная дума 19 ноября рассмотрела проект федерального бюджета во втором чтении и распределила дополнительные межбюджетные трансферты регионам. В связи с этим глава Тамбовской области Евгений Первышов внес предложение об увеличении основных характеристик: региону дополнительно определены федеральные средства на 2027 год в сумме 5,8 млрд, на 2028-й — 996 млн, на 2029-й — 11,1 млрд руб.