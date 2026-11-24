Бюджет Тамбовской области на 2027 год прошел первое чтение с профицитом 723 млн
Профильный комитет Тамбовской областной думы по бюджету, налогам и финансам рассмотрел в первом чтении проект регионального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Доходы казны на 2027 год запланированы на уровне 89,1 млрд, расходы — 88,3 млрд, а профицит составит 722,9 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе областной думы.
Как пояснили в региональном парламенте, профицит предусмотрен на все три года в связи с «необходимостью обеспечения возврата бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета».
Параметры главного финансового документа были скорректированы после того, как Государственная дума 19 ноября рассмотрела проект федерального бюджета во втором чтении и распределила дополнительные межбюджетные трансферты регионам. В связи с этим глава Тамбовской области Евгений Первышов внес предложение об увеличении основных характеристик: региону дополнительно определены федеральные средства на 2027 год в сумме 5,8 млрд, на 2028-й — 996 млн, на 2029-й — 11,1 млрд руб.
Верхний предел государственного внутреннего долга Тамбовской области на 2027 год установлен на уровне 6,4 млрд руб.
Бюджет региона на предстоящие три года сохраняет социальную направленность: более 60% всех расходов пойдет на социальные обязательства, меры поддержки населения, помощь участникам специальной военной операции и членам их семей, а также укрепление безопасности граждан. На финансирование национальных проектов в 2027 году запланировано направить 12,8 млрд руб.
Кроме того, расходы регионального дорожного фонда в 2027 году составят 13,9 млрд руб., из которых 4,3 млрд руб. придутся на субсидии из федерального центра. Власти также продолжат бюджетную поддержку ключевых отраслей экономики: сельского хозяйства, транспортного комплекса, промышленности и сектора малого и среднего предпринимательства.
На прошлой неделе параметры текущего бюджета скорректировали в Воронежской области. 19 ноября депутаты областной думы утвердили поправки в бюджет на 2026 год: доходы казны увеличились на 8,7 млрд, а дефицит сократился почти на 19 млрд руб. В результате доходная часть бюджета достигла более 226 млрд, расходы составили 246,5 млрд, а технический дефицит зафиксирован на уровне около 20,5 млрд руб.