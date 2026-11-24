Татьяна Романенко начала карьеру на телевидении в 1997 году, а в 2000 году стала ведущей программы «Дневной каприз» на MTV, которая принесла ей известность. Помимо работы на MTV, Тутта Ларсен вела программы на «Нашем радио» и участвовала в таких телепроектах, как «Последний герой» и «Форт Боярд». В разные годы сотрудничала с радиостанциями «Столица FM», «Весна FM» и телеканалом «Мать и дитя».