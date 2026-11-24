Тутту Ларсен включили в Совет по правам человека
Президент Владимир Путин включил в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) четырех новых участников — телеведущую Тутту Ларсен (настоящее имя Татьяна Романенко), вице-президента Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Анну Данилову, главврача Центральной клинической больницы святителя Алексия в Москве Алексея Зарова и главу Медико-генетического научного центра имени академика Бочкова Сергея Куцева.
Этим же указом из состава СПЧ были исключены режиссер Александр Сокуров, адвокат Владимир Ряховский, врач Ян Власов и писатель Максим Замшев. Глава совета Валерий Фадеев считает, что назначение Тутты Ларсен в качестве общественного деятеля «будет полезным». Он подчеркнул, что телеведущая активно занимается благотворительностью и правами детей и беременных.
Татьяна Романенко начала карьеру на телевидении в 1997 году, а в 2000 году стала ведущей программы «Дневной каприз» на MTV, которая принесла ей известность. Помимо работы на MTV, Тутта Ларсен вела программы на «Нашем радио» и участвовала в таких телепроектах, как «Последний герой» и «Форт Боярд». В разные годы сотрудничала с радиостанциями «Столица FM», «Весна FM» и телеканалом «Мать и дитя».
При поддержке Президентского фонда культурных инициатив Татьяна Романенко запустила два проекта, посвященных семейной тематике — «Путеродитель» и «Счастливы по-разному». Также сняла документальные фильмы — «Профессия — мама» и «Путь отца», рассказывающие о совмещении карьеры и воспитании детей.