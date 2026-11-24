В конце 1990-х — начале 2000-х годов Александр Сокуров снимает трилогию о власти. Фильм «Молох» охватывает один день из жизни Гитлера в его резиденции «Орлиное гнездо» в Баварских Альпах, где создатель Третьего рейха показан не харизматичным политиком, а мелочным и тревожным человеком. В «Тельце» зритель видит один день из жизни в Горках глубоко больного и изолированного от внешнего мира Ленина. В центре сюжета «Солнца» — японский император Хирохито в последние дни Второй мировой войны, когда он вынужден был отказаться от своего божественного статуса — потомка богини Солнца Аматэрасу — и стать обычным человеком. На фото — с первым президентом России Борисом Ельциным во время 15-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника», на которой лучшим игровым фильмом был назван «Телец». Москва, апрель 2002 года