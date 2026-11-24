Путин исключил Сокурова из Совета по правам человека
Президент России Владимир Путин подписал указ об обновлении состава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Из него исключены режиссер Александр Сокуров, а также адвокат Владимир Ряховский, писатель Максим Замшев и сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Тем же указом в СПЧ включили телеведущую Тутту Ларсен (Татьяну Романенко).
Господин Сокуров входил в состав СПЧ с 2018 года. На прошлогоднем заседании Совета режиссер задал несколько вопросов президенту, в том числе о законодательстве об иностранных агентах и цензуре. В своей речи он указывал, что «отсутствие процедуры политических дискуссий» наносит «очень серьезный удар по судьбам очень многих людей».
В январе Александра Сокурова исключили из состава совета по развитию кинематографа. Вместе с ним его покинули режиссер Валерий Тодоровский, экс-советник президента по культуре Владимир Толстой и другие. Господин Сокуров объяснил решение необходимой ротацией и заявил, что никогда не принимал участия в деятельности совета.