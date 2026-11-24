Фадеев прокомментировал исключение Сокурова из СПЧ
Режиссер Александр Сокуров, исключенный из Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), в последнее время не участвовал в его деятельности, заявил председатель совета Валерий Фадеев. Александр Сокуров входил в состав СПЧ с 2018 года.
Господин Фадеев также прокомментировал включение в состав СПЧ телеведущей Тутты Ларсен (Татьяны Романенко). По его словам, она активно занимается благотворительностью и защитой прав детей и беременных женщин. «Кроме того, она остается медиадеятелем и, я думаю, будет очень полезна Совету»,— сказал глава СПЧ (цитата по ТАСС).
Президент России Владимир Путин 24 ноября обновил состав совета. Помимо Александра Сокурова, из СПЧ исключены сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, писатель Максим Замшев и юрист Владимир Ряховский. Вместе с Туттой Ларсен в совет вошли главный врач больницы Святителя Алексия Алексей Заров, первый вице-президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Анна Данилова и директор Медико-генетического научного центра имени Бочкова Сергей Куцев.